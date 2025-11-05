お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄（49）が、1日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）に出演。ロサンゼルスでのドジャース戦観戦で起こった奇跡の出来事を回想した。

夫婦円満の秘けつについて「時間を作って一緒に旅をする」と話す高橋。今夏はドジャース戦を見るために、妻で女優の清水みさととロサンゼルスへ旅行した。しかも「1試合目で大谷のホームラン。次の日は山本由伸が先発」という夢の観戦ツアーだった。

すると球場で、妻が昔からの舞台仲間の女性と遭遇。その友達は彼氏と来ていたといい、そこで試合中にまさかの出来事に立ち会うことになる。

4回裏。映像に映ったカップルがキスをするイベントを開催。そこに写ったのが妻の親友だったが、高橋は「その彼氏が、いきなりひざまずいて指輪を渡したんです」とプロポーズしたという。

この話は自身のインスタグラムでも投稿して話題となったが、その後、球場で会った妻の友人に「どうして選ばれたの？」と聞いた。

すると「実はその旦那さんが、山本由伸と昔から仲良かったみたいで。で、由伸に“プロポーズしようと思うんだけど、球場のカメラに写ったら面白くない？”と言ったら、由伸が（球団の人に）言うてくれたらしいです。そしたらドジャースの人達が、日本人でそんなことやった人いないから、全面的に協力しよう」となったようで、そのカメラに写ったのだと説明。スタジオもあまりの大きな話に騒然となっていた。