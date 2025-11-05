甲田まひるが、デビュー記念日となる本日に、2ndアルバム『sweetest, me』のデラックス盤となる『sweetest, me (Deluxe Edition)』を12月3日にリリースすることを発表した。本日よりCD予約受付がスタートし、最新ティザー映像、Chordal Clipも公開された。

◆甲田まひる 動画

本作は、オリジナル盤に収録されていた「STREET LIFE」「ALL BOUT ME」「TEENAGE BLUE」などの10曲に加え、TVアニメ『ぶっちぎり?!』エンディングテーマ「らぶじゅてーむ」、映画『ババンババンバンバンパイア』挿入歌「ナツロス」、TVアニメ『強くてニューサーガ』エンディングテーマ「her」など、話題のタイアップ楽曲を多数収録。さらに、新曲「特等席」を収録し、甲田まひるの今を詰め込んだ全25曲の豪華盤に仕上がっているという。

また、7月に開催されたワンマンライブで披露された「M」「らぶじゅてーむ」「CHERRY PIE」「Snowdome」「HOME PARTY」のRemix音源も収録され、全25曲という圧倒的ボリュームで構成された豪華なデラックス盤が完成した。さらに、チェーン別特典も発表されたので、あわせてチェックしていただきたい。

◾️『sweetest, me (Deluxe Edition)』

2025年12月3日（水）リリース

CD予約リンク：https://mahirucoda.lnk.to/sweetest_me ▼収録内容（全25曲）

M1.STREET LIFE

M2.ALL BOUT ME

M3.TEENAGE BLUE

M4.OMO

M5.KNIFE

M6.2AM

M7.TASTE

M8.SLEEP MODE

M9.SORRY (4 WAITIN’ 4 U)

M10.BAD REPUTATION

M11.her ※TVアニメ『強くてニューサーガ』エンディングテーマ

M12.特等席

M13.らぶじゅてーむ ※TVアニメ『ぶっちぎり?!』エンディングテーマ

M14.ナツロス ※映画『ババンババンバンバンパイア』挿入歌

M15.SIDE EYE

M16.DOOR

M17.ALONE

M18.STOP ME

M19.MISSION

M20.MISSION (Remix)

M21.M (Remix)

M22.らぶじゅてーむ (Remix)

M23.CHERRY PIE (Remix)

M24.Snowdome (Remix)

M25.HOME PARTY (Remix) ▼特典 下記の各ショップにて予約・購入したいただいた方にはそれぞれ特典がございます。

・WARNER MUSIC STORE:撮り下ろしチェキ

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・楽天ブックス：アクリルキーホルダー

・セブンネットショッピング：ランチトートバッグ

・応援店：A4クリアファイル

※一部のCDショップ（およびネットショッピングサイト）では特典プレゼントを実施していない場合がございます。

※一部のネットショッピングサイトでは、「特典付き」と「特典なし」のカートがございますのでご注意ください。

※特典は数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので、お早目のご予約をお勧めします。

※特典に関するお問い合わせは、直接各CDショップ（およびネットショッピングサイト）にてご確認ください。

◾️2ndアルバム『sweetest, me』

2025年10月24日（金）リリース

配信：https://mahirucoda.lnk.to/sweetestme ▼2nd Digital Album『sweetest, me』Official Audio

https://youtube.com/playlist?list=PLJ4N75ohnZ-ohlqTW4DyifkH8X_2ms7SG&si=sNHdM5gT7gOY9EJz ◆収録内容（全10曲）

