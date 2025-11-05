甲田まひる、デラックス盤アルバム『sweetest, me (Deluxe Edition)』リリース決定
甲田まひるが、デビュー記念日となる本日に、2ndアルバム『sweetest, me』のデラックス盤となる『sweetest, me (Deluxe Edition)』を12月3日にリリースすることを発表した。本日よりCD予約受付がスタートし、最新ティザー映像、Chordal Clipも公開された。
本作は、オリジナル盤に収録されていた「STREET LIFE」「ALL BOUT ME」「TEENAGE BLUE」などの10曲に加え、TVアニメ『ぶっちぎり?!』エンディングテーマ「らぶじゅてーむ」、映画『ババンババンバンバンパイア』挿入歌「ナツロス」、TVアニメ『強くてニューサーガ』エンディングテーマ「her」など、話題のタイアップ楽曲を多数収録。さらに、新曲「特等席」を収録し、甲田まひるの今を詰め込んだ全25曲の豪華盤に仕上がっているという。
また、7月に開催されたワンマンライブで披露された「M」「らぶじゅてーむ」「CHERRY PIE」「Snowdome」「HOME PARTY」のRemix音源も収録され、全25曲という圧倒的ボリュームで構成された豪華なデラックス盤が完成した。さらに、チェーン別特典も発表されたので、あわせてチェックしていただきたい。
◾️『sweetest, me (Deluxe Edition)』
2025年12月3日（水）リリース
CD予約リンク：https://mahirucoda.lnk.to/sweetest_me
▼収録内容（全25曲）
M1.STREET LIFE
M2.ALL BOUT ME
M3.TEENAGE BLUE
M4.OMO
M5.KNIFE
M6.2AM
M7.TASTE
M8.SLEEP MODE
M9.SORRY (4 WAITIN’ 4 U)
M10.BAD REPUTATION
M11.her ※TVアニメ『強くてニューサーガ』エンディングテーマ
M12.特等席
M13.らぶじゅてーむ ※TVアニメ『ぶっちぎり?!』エンディングテーマ
M14.ナツロス ※映画『ババンババンバンバンパイア』挿入歌
M15.SIDE EYE
M16.DOOR
M17.ALONE
M18.STOP ME
M19.MISSION
M20.MISSION (Remix)
M21.M (Remix)
M22.らぶじゅてーむ (Remix)
M23.CHERRY PIE (Remix)
M24.Snowdome (Remix)
M25.HOME PARTY (Remix)
▼特典 下記の各ショップにて予約・購入したいただいた方にはそれぞれ特典がございます。
・WARNER MUSIC STORE:撮り下ろしチェキ
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・楽天ブックス：アクリルキーホルダー
・セブンネットショッピング：ランチトートバッグ
・応援店：A4クリアファイル
※一部のCDショップ（およびネットショッピングサイト）では特典プレゼントを実施していない場合がございます。
※一部のネットショッピングサイトでは、「特典付き」と「特典なし」のカートがございますのでご注意ください。
※特典は数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので、お早目のご予約をお勧めします。
※特典に関するお問い合わせは、直接各CDショップ（およびネットショッピングサイト）にてご確認ください。
◾️2ndアルバム『sweetest, me』
2025年10月24日（金）リリース
配信：https://mahirucoda.lnk.to/sweetestme
▼2nd Digital Album『sweetest, me』Official Audio
https://youtube.com/playlist?list=PLJ4N75ohnZ-ohlqTW4DyifkH8X_2ms7SG&si=sNHdM5gT7gOY9EJz
◆収録内容（全10曲）
M1.STREET LIFE
M2.ALL BOUT ME
M3.TEENAGE BLUE
M4.OMO
M5.KNIFE
M6.2AM
M7.TASTE
M8.SLEEP MODE
M9.SORRY (4 WAITIN’ 4 U)
M10.BAD REPUTATION
