1年ぶりに帰った家はもぬけの殻！ 借金を背負った家族を救うため伯爵令嬢が決意／ちょっと留守にしていたら家が没落していました
『ちょっと留守にしていたら家が没落していました 転生令嬢は前世知識と聖魔法で大事な家族を救います』（はれよし：作画、狭山ひびき：原作、昌未：キャラクター原案/スターツ出版）第1回【全9回】
1年間の留学を終え、久しぶりに我が家に帰ってきた伯爵令嬢のマルガレーテ。しかしそこには、もぬけの殻となった空き家が！ 実は父親が投資に失敗し借金を抱え、屋敷と領地を没収されていたのだった。愛おしい家族にひもじい思いはさせたくないと、借金返済を決めたマルガレーテは、前世の知識と留学で学んだ聖魔法を生かして、便利なアイディアグッズを作ることに。果たしてマルガレーテと家族は、元の生活を取り戻すことができるのか!?『ちょっと留守にしていたら家が没落していました 転生令嬢は前世知識と聖魔法で大事な家族を救います』で、家族の絆で逆境を乗り越えていくハートフルファンタジーをお楽しみください。
