ＲＩＺＩＮは５日、都内で緊急会見を開き、１０周年となる大みそか大会「ＲＩＺＩＮ師走の超強者祭り」の対戦カードを発表した。今年５月に再起後２連勝中の朝倉未来（３３）が４年ぶりに大みそかに参戦し、ＲＩＺＩＮフェザー級王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフ（２５）＝キルギス＝とタイトルマッチを行うことが正式決定。ＲＩＺＩＮでは自身初となるタイトルを狙い、満を持してプロＭＭＡ１５勝無敗の怪物に挑戦する。

会見の冒頭で流れたＶＴＲで１つ１つカードが発表されたが、最後に最強王者と朝倉の激突が明らかになると、会場に集まったファンからはどよめきと歓喜の声が上がった。大歓声の中で登場した千両役者は「（会場が野外で）寒いっすね」と第一声を発すると、「本当に今回史上最強の相手を用意してもらって、相手にとって不足ない。全力で１ラウンドから倒しにいきます」と決意を込めた。

朝倉は昨年７月の「超ＲＩＺＩＮ．３」で平本蓮（２７）にまさかの初回ＴＫＯ負けを喫し、一時は現役引退を表明。しかし、再起した今年５月の東京ドーム大会で元ＲＩＺＩＮフェザー級王者の鈴木千裕（２６）に３回ＴＫＯで復活勝利を挙げ、さらに７月には元王者クレベル・コイケ（３６）＝ブラジル＝に雪辱を果たし、完全復活をアピールしていた。

ついに無敗の最強王者との頂上決戦に臨むが、「（前戦で）クレベルに勝った時から、（シェイドゥラエフと）次に戦うんだろうなと思っていた。（相手の）アマチュア時代から全部の試合を見てきた」と、既に対戦を意識して研究していることを激白。難攻不落の猛者とあって死闘は必至となるが、「命がけじゃないけど、（それくらいの気持ちで）見ている人が心震わせるような試合をしたい。覚悟は決まっているので、あとはやりにいくだけ。喧嘩しにいきます」と決意を込めた。

対するシェイドフラエフは終始不敵な笑みを浮かべながら「一番盛り上がる試合になる。まだ相手を調べ切れてないが、たぶん１ラウンドくらいで倒す」と余裕をのぞかせた。朝倉は相手について、「レスリングもグラップリングもグラウンドも打撃も全部強い」と認めつつ、「俺は喧嘩しにいく。（今までの対戦相手で）シェイドゥラエフに喧嘩しにきた奴はいない。気持ちの強さを見せようかなと思っています」と“路上の伝説”の本領発揮を誓った。