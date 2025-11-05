お笑いコンビ、ダイアンの津田篤宏（49）が5日、X（旧ツイッター）を更新。この日発表された「現代用語の基礎知識選 2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート30語にツッコミを入れた。

今年の「新語・流行語大賞」ノミネート30語では、「エッホエッホ」「オールドメディア」「国宝」「ミャクミャク」「物価高」「クマ被害」などのほか、女性初の高市早苗首相の言葉「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」などが選ばれた。

また、TBS系「水曜日のダウンタウン」のコーナー「名探偵津田」で津田が発した「長袖をください」も選ばれ、SNSでは「『長袖をください』ノミネート笑う」「流行語大賞に長袖をくださいがノミネートしてるの見てめちゃくちゃニヤニヤした」「ワロタ」「ちょw」「流行語大賞『長袖をください』一択説」「ぜひとも流行語大賞になってほしい」など、さまざまなコメントが寄せられた。

“まさか”のノミネートに、津田が「ごいごいすーではないんかい！」と自身のギャグではなかったことにツッコミを入れると、フォロワーからは「来年はごいごいすー、今年は長袖をくださいで大賞ですよ！発表が楽しみです」「いつかごいごいすー！も」「ぜひ、すーを貰ってください」といったコメントが寄せられた。