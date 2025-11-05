パスピエ、新曲「煩悩ゴーウェスト」本日配信リリース。メンバー初の完全セルフ制作によるMV公開も
パスピエが、新曲「煩悩ゴーウェスト」を本日配信リリースし、MVを公開した。
今回のMVは、立案からストーリー設計・演出・撮影に至るまでのすべてを、パスピエのメンバー自身で手掛けた完全セルフ制作による作品。メンバー全員でMVの制作過程すべてに携わるのは、これまでの活動の中で初の試みとのこと。メンバー自らが創作することにより、楽曲に込めた想いや世界観が、より生々しく、より自由に表現された映像作品に仕上がっているという。
さらに注目すべきは、映像に登場するキャラクターや模型、風景など、そのすべてをメンバーが描き、手づくりによるものだという点。シンプルな紙芝居をモチーフに、あえて、ごく日常にありふれた素材を用いながら、時間をかけて一点一点を丁寧に創作された。想像力と遊び心に満ちた、温かみのある映像世界が広がっている。
また、2026年2月25日にはニューアルバム『IMI』のリリースも決定している。さらに同作を携えて臨む全国ツアー＜PSPE 2026 TOUR 意味新＞も控えている。全国ツアーチケットのチケットは先行受付もすでにスタートしているので、ぜひチェックしていただきたい。
◾️パスピエ コメント
▼大胡田なつき（Vo）
煩悩ゴーウェスト、好みです。歌っていて楽しいです。名前のとおり西遊記をテーマにRPG要素を加えるイメージで歌詞を書きました。一緒に旅をするような気持ちで聴いてもらえたら嬉しいです。
MVはメンバー全員でつくりました。本当に全員の頭手足身体もろもろを使って。なんだかとても可愛らしく思える仕上がりになったのでぜひご覧になってください。CDジャケット右側のこに『パオちゃん』左側のこに『フーワン』という名前をつけました。
▼成田ハネダ（Key）
新曲、今年の二曲とはまた打って変わって攻め！な曲になりました。
振り返ってみると今年は音楽から映像を想起させるような楽曲作りをテーマに取り組んでいて、オリエンタルでレトロな世界に連れて行けたらと思っています。
あと自分で作曲しといてなんですが、ほんとこのメロディ大胡田よく歌えるよなあと感心していました。
▼三澤勝洸（G）
自分達的にも、これぞパスピエ！な世界観の曲が仕上がりました。
ギターはずっと宇宙にいるみたいな音色で弾いてます。楽しい。
MVも自分達で全部作りました。人形以外の小物は大体自分が動かしてます。楽しい。
是非たくさん聴いて&見てくださいね！
▼露崎義邦（B）
オリエンタルさを感じつつ中間部などは激しさや焦燥感を感じたり、色々な景色が楽しめるパスピエらしい楽曲になったかと思います。
歌詞も物語性のある内容なのでそこにも注目してみてください。
MVは歌詞の物語を視覚的に感じれる映像になったと思うので、是非音源とMVと楽しんでください！
◾️新曲「煩悩ゴーウェスト」
2025年11月5日（水）リリース
配信リンク：https://pspe.lnk.to/Bonno
◾️アルバム『IMI』
2026年2月25日（水）リリース
◆P.S.P.E 限定盤スペシャルBOXパッケージ（BOX＋初回限定盤＋特製オリジナルTシャツ）
価格：9,900円（税込） PDCP-1012
※こちらの商品はパスピエ会員限定サイト“P.S.P.E”会員の方のみご購入いただける商品となります。
※受注生産ではございませんので数量限定商品につき予定数量に達し次第、販売終了になります。
※“特製オリジナルTシャツ”のイラストデザインは、メンバーの大胡田なつき（Vo）描き下しになります。
※“特製オリジナルTシャツ”のサイズはフリーサイズのみとなります。
◆初回限定盤（CD＋Blu-ray）
価格：6,600円（税込）POCE-92169
◆通常盤（CD）
価格：3,300円（税込）POCE-12216
▼収録内容
［CD］※3形態共通
「しあわせの気配」、「青々」を含む全10曲収録予定
［Blu-ray] ※初回限定盤／P.S.P.E 盤限定スペシャルBOXパッケージ
＊今年4月に行われた[パスピエ 結成十五周年特別記念公演 “十五年鑑”]のアンコールを含む全22曲ライブ映像を完全収録予定
＊Behind The Scenes from パスピエ 結成十五周年特別記念公演 “十五年鑑”
オフショット映像、リハーサルシーンを含む貴重映像を収録予定
詳細：https://passepied.info/news/detail/10001862/
◾️＜全国ツアー「PSPE 2026 TOUR 意味新」＞
2026年
3月7日（土）神奈川・ReNY beta 開場17:３0/開演18:00
3月14日（土）宮城・MACANA 開場16:３0/開演17:00
3月20日（金・祝）福岡・INSA 開場16:３0/開演17:00
3月28日（土）大阪・Music Club JANUS 開場17:00/開演17:30
3月29日（日）愛知・NAGOYA JAMMIN’ 開場16:３0/開演17:00
4月12日（日）東京・HULIC HALL TOKYO 開場16:00/開演17:00
▼チケット料金
◎3/7神奈川、3/14宮城、3/20福岡、3/28大阪、3/29愛知
オールスタンディング \5,940 （税込／D代別／整理番号付き）
◎4/12（日）東京
全席指定 \6,600 （税込／D代別）
※ツアーチケットとニューアルバムのセット商品申込については、公式サイトにて詳細ご確認ください。
※未就学児童入場不可
▼チケット先行受付
オフィシャル2次先行（抽選）
受付期間：〜11月10日（月）23：59
受付ページ：https://w.pia.jp/t/pspe-26/
◾️＜パスピエpresents「印象I」＞
2025年11月8日（土） 会場： LIQUIDROOM
w/ 七尾旅人
開場17:00／開演18:00
問い合わせ：SOGO TOKYO http://www.sogotokyo.com
2026年1月10日（水） 会場： SHIBUYA CLUB QUATTRO
w/ 日食なつこ
開場17:00／開演18:00
問い合わせ：SOGO TOKYO http://www.sogotokyo.com
▼チケット料金
オールスタンディング \5,940 （税込／D代別）
※未就学児童入場不可
▼チケット一般発売中
受付ページ：https://pspe.lnk.to/i-ticket
