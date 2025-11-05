激動の1年を代表する言葉を選ぶ「現代用語の基礎知識選 2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート30語が5日、発表され、5人組ダンスボーカルグループM！LKの楽曲「イイじゃん」のフレーズ「ビジュイイじゃん」がノミネートされた。

同曲は3月にリリースし、サビで曲調が一変する“予想裏切りソング”として注目を集めた。曲のキャッチーさやサビの振り付けの覚えやすさやからTikTokを中心に人気を集め、SNS総再生回数は25億回を突破するなど大ヒットした。

M！LKはノミネート発表直後に公式Xを更新し、「み！るきーず（ファンの総称）をはじめ、たくさんの方々に親しんでいただき、ノミネートとなりました！」と感謝をつづった。

ファンからは「ビジュイイじゃん！ 日常会話で数えられないくらい使ってるし笑顔になれるフレーズ！ ノミネートうれしすぎる」「M！LKの時代が来たんだね」「10周年イヤーにこんなうれしいニュースたくさんでうれしい」「紅白近づいてきてるよ」と喜びの声が相次いでいた。

ノミネート語には、2期目がスタートしたトランプ米大統領が世界に影響を及ぼした「トランプ関税」や、日本初の女性首相となった高市早苗首相の「働いて働いて…」発言、大ヒット映画「国宝（観た）」、大阪・関西万博から「ミャクミャク」や、史上最悪の被害を出しているクマ被害から「緊急銃猟／クマ被害」などが入った。