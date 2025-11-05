大みそかの格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ師走の超強者祭り」（さいたまスーパーアリーナ）の会見が５日に都内で行われ、朝倉未来（３３）がＲＩＺＩＮフェザー級王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフ（２５＝キルギス）に挑戦すると発表した。

会見に登場した未来は「命がけじゃないけど…、本当に見ている人が心震わすような、そういう試合をしたいと思います。覚悟は決まっているので。ケンカしに行きます」と意気込む。ここまで圧倒的強さを見せているシェイドゥラエフに挑むことになるが「今回、史上最強の相手を用意してもらって、相手にとって不足ないと思うんで、全力で１ラウンドから倒しに行きます」とＫＯ決着を予告だ。

さらに「全部の試合を見てきました」とすでに分析もしていることを明かす。その上で「（警戒する点は）全部じゃないですか？ なんでもできると思うんで。その中で、シェイドゥラエフ相手にケンカしに来たヤツはいないと思うんで、その部分で気持ちの強さを見せたいと思います」と力を込めた。

対するシェイドゥラエフも「しっかり調べて準備を整えてリングに上がりますので。多分１ラウンドで倒すと思います」と早期のＫＯ決着を予告だ。そして「未来選手のファンの皆さんが多いと思いますけど、大みそかでその状況が変わることになると思います」と自信たっぷりに話した。

また、大みそか大会ではＲＩＺＩＮライト級王座戦「王者・ホベルト・サトシ・ソウザ（ブラジル）ＶＳ挑戦者・野村駿太」、同バンタム級王座戦「王者・井上直樹ＶＳ挑戦者・ダニー・サバテロ（米国）」、同女子スーパーアトム級王座戦「王者・伊澤星花ＶＳ挑戦者・ＲＥＮＡ」、同ヘビー級王座決定戦「アレクサンダー・ソルダトキン（ドイツ・ロシア）ＶＳライアン・ベイダー（米国）」、ＲＩＺＩＮ ＷＯＲＬＤ ＧＰ ２０２５ フライ級トーナメント決勝＆同フライ級王座決定戦「扇久保博正ＶＳ元谷友貴」も発表された。