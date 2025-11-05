後藤真希、モー娘。時代のツアー中の秘話告白「昔嫌われてましたか？」の質問にも回答
【モデルプレス＝2025/11/05】タレント・歌手の後藤真希が、4日放送のテレビ東京系「あのちゃんの電電電波◆（ダイヤは音符マーク）」（毎週火曜深夜2時〜）に出演。モーニング娘。時代の秘話を明かした。
【写真】40歳元モー娘。「脚に目が行っちゃう」SEXY衣装姿
この日は現役アイドルの悩みに後藤が答える企画を実施。「大人との付き合い方が難しくてわかりません。後藤さんは若くしてデビューされてどのように付き合ってきましたか？」と現役アイドルからの悩みが寄せられると、後藤は「ご飯も行かないかも」と回答。続けて「お仕事の付き合いだと想定して、ツアーとか色々各地方に回ったりとかして、夜ご飯みんなで大人とかメンバーとかと一緒に行きましょうってなっても『私ホテルのルームサービスでいいです』って」と断っていたことを明かした。
また「昔嫌われてましたか？友だちいなかったですか？」と聞かれると「ホテルのルームサービス美味しいですよ」と返答。後藤は「自分のペースで食べられるし、食べ終わったらすぐにお風呂入って寝る支度ができる」とルームサービスの良さを伝え、あのは「突き抜けた人はこれができる」とコメントした。（modelpress編集部）
情報：テレビ東京
【Not Sponsored 記事】
【写真】40歳元モー娘。「脚に目が行っちゃう」SEXY衣装姿
◆後藤真希、ツアー中のご飯は「ホテルのルームサービスでいいです」
この日は現役アイドルの悩みに後藤が答える企画を実施。「大人との付き合い方が難しくてわかりません。後藤さんは若くしてデビューされてどのように付き合ってきましたか？」と現役アイドルからの悩みが寄せられると、後藤は「ご飯も行かないかも」と回答。続けて「お仕事の付き合いだと想定して、ツアーとか色々各地方に回ったりとかして、夜ご飯みんなで大人とかメンバーとかと一緒に行きましょうってなっても『私ホテルのルームサービスでいいです』って」と断っていたことを明かした。
◆後藤真希「友だちいなかったですか？」の質問に回答
また「昔嫌われてましたか？友だちいなかったですか？」と聞かれると「ホテルのルームサービス美味しいですよ」と返答。後藤は「自分のペースで食べられるし、食べ終わったらすぐにお風呂入って寝る支度ができる」とルームサービスの良さを伝え、あのは「突き抜けた人はこれができる」とコメントした。（modelpress編集部）
情報：テレビ東京
【Not Sponsored 記事】