「ちょっとずつ成長してるの草」 少なくとも3度…大谷翔平、WS連覇後に見えた“謎センス”話題
由伸が活躍するたびに投稿するライオンの写真が話題
米大リーグのドジャースは2年連続でワールドシリーズを制し、3勝を挙げた山本由伸投手が日本人投手として初のMVPに選ばれた。大谷翔平投手は自身のSNSに、いつもイジっている山本を称える画像を投稿。その“成長”ぶりに、日本のファンから「大谷翔平のSNSの使い方マジで好き」との賛辞が上がっている。
世界一を決めた第7戦の試合後、大谷はストーリー機能を使って山本の写真を投稿。体を大きくそらし、雄叫びを上げる姿を捉えたものだ。続けて立派なたてがみのライオンが同じような構図で、大きく口を開けて牙をむき出しにした写真を連投した。
恒例の“由伸イジリ”だが、大谷はこれまでにも吠える山本とライオンを重ね合わせたような投稿を繰り返している。昨季のワールドシリーズ後と今春と、少なくとも3回。最初は子ライオンだったのがどんどん成長しており、山本の成長と重ね合わせているようにも見える。変化に気付いた日本のファンからは、X上に驚きの声が並んだ。
「大谷翔平のSNSの使い方マジで好き」
「ライオンも成長してるからね」
「これ何がすごいかってちゃんとWSでライオンになってるとこよな」
「ついに立派な大人ライオン」
「赤ちゃんライオンから立派なライオンキングになったねぇw」
「大谷翔平さんが山本由伸投手の実力を認めた??」
「ちょっとずつライオン成長してるの草」
取り上げるライオンの写真がバリエーションに富んでいるため「大谷くんもよく適切なライオンを見つけてくるよね」という声もあった。
（THE ANSWER編集部）