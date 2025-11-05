タレント浜村淳（90）が5日、退院した。所属事務所がこの日夕、公式サイトで発表した。8日放送のMBSラジオ「ありがとう浜村淳です」（土曜午前8時）での復帰を目指す。

所属事務所のサイトには「浜村淳の退院および活動再開に関するお知らせ」とのタイトルで報告。「平素より弊社所属タレント浜村淳を応援いただき、誠にありがとうございます。このたび、入院・手術のため療養しておりました浜村淳が、本日無事に退院いたしましたことをご報告申し上げます。また、退院に伴い、近く活動を再開する予定でございます。療養中は温かい励ましのお言葉を多数いただき、心より御礼申し上げます。今後とも体調を第一に活動を続けてまいりますので、変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます」と事務所社長名義の書面をアップした。

浜村はMBSラジオ「ありがとう浜村淳です」（土曜午前8時）の生放送を10月18日、25日、11月1日と休んだ。事務所は「大腸がんの手術を受けることになりました」としていた。

この間、代役を務めたフリーアナウンサー森たけし（65）は1日の放送で「おそらく、来週には戻っておられるんじゃないかと…」と8日からの復帰を示唆した。

「ありがとう浜村淳です」は1974年（昭49）4月に放送スタート。月〜金曜分は2024年（令6）3月で終了したが、土曜日はその後も継続。MBSラジオの看板番組としてリスナーから愛されている。