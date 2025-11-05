＜6個セットで330円！＞【3COINS】完売前にゲットしたい！「コスパ最強ピアス」

可愛いアクセサリーが欲しいけれど、物価高の今、高価なものには手を伸ばしにくい……。それなら【3COINS（スリーコインズ）】をチェックしてみて！ 今回ご紹介するのは、プチプラなのに6個セットという高コスパなピアス。リボンやバタフライデザインが可愛らしく、身につけるだけで気分が上がりそう。大人が使いやすい上品さも魅力なので、ぜひ売り切れ前にゲットして。

顔まわりがパッと華やぐ！ リボンやパールビーズのピアス

【3COINS】「パールガラスリボンピアス6個セット」\330（税込）

ガーリーな雰囲気が漂うリボンモチーフのピアス。上品で甘すぎないので、大人世代もトライしやすいはず。パールビーズやガラスを使ったシンプルなピアスも、洗練された印象を与えそうです。1種類ではもちろん、違うデザインを組み合わせて華やかに仕上げるのもおすすめ。カラーはゴールドとシルバーがあり、どちらも高見え。

エレガントな雰囲気のバタフライモチーフ

【3COINS】「バタフライピアス6個セット」\330（税込）

エレガントで女性らしい雰囲気を醸し出すバタフライモチーフのピアス。顔まわりにさり気なく華やぎを添える小さめのサイズで、オンにもオフにも合わせやすいです。こちらもパールビーズとガラスのピアスがセットになっており、組み合わせて使うとさらにシャレ感がアップしそう。ちょっとしたお呼ばれシーンにもおすすめです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M