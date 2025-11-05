三代目 J SOUL BROTHERS岩田剛典（36）が5日、大阪市内で主演映画「金髪」（坂下雄一郎監督、21日公開）の舞台あいさつに登壇した。

坂下監督のオリジナル脚本。校則を題材に、SNS社会のほか、世論のいいかげんさ、世代間ギャップ、価値観の変化などを題材に大人になりきれない教師が生徒たちに振り回されながらも成長していく様が描かれている。

中学校教師の市川を演じた岩田は「1ついいですか、たったいま、東京国際映画祭コンペティション部門で観客賞を受賞しました」とファンらの前で生報告すると、「おめでとう」の祝福に「（控室で）生配信をみていて、監督がいまトロフィーを…。ミラクルが起きました」と声を震わせた。

舞台あいさつには大阪・通天閣の幸運の神様「ビリケン」がサプイライズゲストで登場した。髪の毛は金髪のビリケンに岩田は「関西っぽいですね」と笑顔を見せ、御利益があるとされる足の裏を触って、写真撮影に応じた。

観客賞に「いや、ホントになぜ式典にいなかったんだろう」と笑わせ、「まあ、ビリケンさんに会えたからいいか」と再び笑わせた。

「撮影当初はまったく（賞を受賞するとは）思いもしなかった。観客賞は上映期間の中で、みなさんの声が大きかったからこそ、いただけた賞だと思います。なので一番、うれしい」と感謝した。