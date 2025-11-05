一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会が設立した国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（MAJ）が、2026年6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOにて授賞式を開催することが発表された。また、「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」で表彰する66部門の詳細およびエントリー対象作品規定、さらに2025年1-8月の楽曲を集計した中間集計を発表される。

「MUSIC AWARDS JAPAN」は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。（ともす）」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞。第2回となる「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」は、2025年に開催された第1回からさらに規模を拡大し、2025年10月に開業したTOYOTA ARENA TOKYOにて2026年6月13日に授賞式を開催する運びとなった。当日は、13日の夜に主要部門を発表するGrand CeremonyおよびレッドカーペットをTOYOTA ARENA TOKYOで、昼にはその他の部門を発表するPremiere CeremonyをTOKYO DREAM PARKで開催する。

また、2026年6月8日〜13日はアワード開催ウィークとして、様々なアーティストのパフォーマンスを楽しむことのできるステージや、国内外の音楽業界関係者によるセミナーやショーケースも開催。お台場エリア・青海を中心に、音楽シーンを熱く盛り上げていく予定だ。

MAJ2026では、エントリー対象作品を2025年1月1日〜12月31日の間に初めてフルバージョンのオフィシャル音源が公的サービスにおいてデジタル配信、もしくはフィジカル発売された作品（楽曲／アルバム）と規定。一部部門を除く日本の音楽シーンの今を彩る音楽を中心に、音楽人の投票によって最優秀作品／アーティスト決定する。また、MAJ2025から部門を再設計の上14部門を新設し、日本そして世界の音楽シーンを彩る多様なカルチャーに合わせた66部門を設立する運びとなった。日本・アジアの音楽を世界の舞台へと届けることを目指し、音楽業界が一丸となって創り上げていく。

MAJ2026では、MAJ2025に引き続き、最優秀楽曲賞、最優秀アーティスト賞、最優秀ニュー・アーティスト賞、最優秀アルバム賞、Best Global Hit from Japan、最優秀アジア楽曲賞の主要6部門を設けている。さらに、MAJ2025から部門を再設計の上14部門を新設、日本そして世界の音楽シーンを彩る多様なカルチャーに合わせた約70の部門を創設。

そしてこの度、主要6部門、楽曲カテゴリーの19部門、海外楽曲カテゴリーの12部門、アルバムカテゴリーの3部門、アーティストカテゴリーの11部門など、66部門の詳細が決定。楽曲カテゴリーでは、日本の音楽シーンの多様性に合わせて、最優秀ダンス＆ボーカル（グループ／ソロ）賞、最優秀ボーイズアイドルカルチャー楽曲賞（グループ／ソロ）、最優秀ガールズアイドルカルチャー楽曲賞（グループ／ソロ）が新たに設けられた。また、昨今のロングヒット曲の増加やリバイバル楽曲への再注目の潮流を受け、バックカタログ部門を創設し、長きにわたり愛される楽曲が表彰されるという。さらに、レコードへの再注目が高まる音楽シーンのトレンドに合わせて、アナログレコードカテゴリーも創設。

そのほか、ライブカテゴリーが拡大されラージェスト・ライブ・オーディエンス賞（海外）が新設されたほか、クリエイターカテゴリーも拡充し、最優秀ミュージックビデオ監督賞が新設される。MAJ2025で好評を博した、一般リスナーが参加できる一般投票部門やカラオケ部門、有線放送部門も引き続き設けられている。多彩で豊かな様々な音楽カルチャーを讃え合うことで、音楽の未来を灯していく。今後、さらに新部門が発表される予定とのことだ。

◾️「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」開催概要

・開催日時 ：2026年6月13日（土）※開催ウィーク：2026年6月8日（月）〜6月13日（土）

・会場 ：TOYOTA ARENA TOKYO他

・公式サイト ：https://www.musicawardsjapan.com/ ▼『TOYOTA ARENA TOKYO』とは

2025年10月、お台場エリア「青海」にて開業したトヨタグループが手掛ける次世代アリーナ。「可能性にかけていこう」のコンセプトのもと、スポーツや音楽といったジャンル、さらには世代の垣根を越えて、“挑戦するすべての人”が、この場所から世界へと羽ばたく聖地になることを目指しています。