「ホロライブ」ラプラス・ダークネス、とちぎテレビからのオファーにビックリ「ついに栃木から案件が…！」 インタビュー動画も公開中
「ホロライブ」所属のVTuber・ラプラス・ダークネスさんが、5日までにエックスを更新。とちぎテレビのニュース番組『とちテレNEWS9』に出演したことを報告し、反響が集まっている。
【動画】とちぎテレビのインタビューに応えるラプラスさん
ホロライブ6期生「秘密結社holoX」のメンバーとして活動するラプラスさんは、かねてより自身の配信などで栃木県への愛を語ってきた。
今回の投稿でラプラスさんは、「まじで!? 遂にとちぎテレビからオファー来た あのお馴染みのとちテレに出演!! インタビューしてもらったからみんなお楽しみにだ」とつづり、『とちテレNEWS9』への出演を報告。番組では、栃木をネタにするようになったきっかけや、おすすめのグルメなどについて語っており、インタビュー映像はYouTubeチャンネル「とちテレNEWS」で公開されている。
ついに地元・栃木県から正式な出演依頼が届いたことに、ファンからは「ついに栃木から案件が…！ 栃木を少しずつ侵略しているぜ！」「ついにとちテレにラプ様が！？ おめでとうだよ!!」「とちテレ出演は本当にすごい！」「地元民として誇らしい限りです」などの声が寄せられていた。
引用：「ラプラス・ダークネス」エックス（＠LaplusDarknesss）
【動画】とちぎテレビのインタビューに応えるラプラスさん
ホロライブ6期生「秘密結社holoX」のメンバーとして活動するラプラスさんは、かねてより自身の配信などで栃木県への愛を語ってきた。
今回の投稿でラプラスさんは、「まじで!? 遂にとちぎテレビからオファー来た あのお馴染みのとちテレに出演!! インタビューしてもらったからみんなお楽しみにだ」とつづり、『とちテレNEWS9』への出演を報告。番組では、栃木をネタにするようになったきっかけや、おすすめのグルメなどについて語っており、インタビュー映像はYouTubeチャンネル「とちテレNEWS」で公開されている。
ついに地元・栃木県から正式な出演依頼が届いたことに、ファンからは「ついに栃木から案件が…！ 栃木を少しずつ侵略しているぜ！」「ついにとちテレにラプ様が！？ おめでとうだよ!!」「とちテレ出演は本当にすごい！」「地元民として誇らしい限りです」などの声が寄せられていた。
引用：「ラプラス・ダークネス」エックス（＠LaplusDarknesss）