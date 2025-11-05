ラプラス・ダークネス

写真拡大

　「ホロライブ」所属のVTuber・ラプラス・ダークネスさんが、5日までにエックスを更新。とちぎテレビのニュース番組『とちテレNEWS9』に出演したことを報告し、反響が集まっている。

【動画】とちぎテレビのインタビューに応えるラプラスさん

　ホロライブ6期生「秘密結社holoX」のメンバーとして活動するラプラスさんは、かねてより自身の配信などで栃木県への愛を語ってきた。

　今回の投稿でラプラスさんは、「まじで!?　遂にとちぎテレビからオファー来た　あのお馴染みのとちテレに出演!!　インタビューしてもらったからみんなお楽しみにだ」とつづり、『とちテレNEWS9』への出演を報告。番組では、栃木をネタにするようになったきっかけや、おすすめのグルメなどについて語っており、インタビュー映像はYouTubeチャンネル「とちテレNEWS」で公開されている。

　ついに地元・栃木県から正式な出演依頼が届いたことに、ファンからは「ついに栃木から案件が…！　栃木を少しずつ侵略しているぜ！」「ついにとちテレにラプ様が！？　おめでとうだよ!!」「とちテレ出演は本当にすごい！」「地元民として誇らしい限りです」などの声が寄せられていた。

引用：「ラプラス・ダークネス」エックス（＠LaplusDarknesss）