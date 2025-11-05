サンワサプライは、USB Type-CポートをLANポートに変換し、PD100Wの急速充電も可能な変換ケーブル「KB-SL6CLANPD1BK（1m）／KB-SL6CLANPD2BK（2m）」を発売しました。実売価格は1mタイプが6600円、2mタイプが6710円（いずれも税込）。

記事のポイント 有線LAN接続と急速充電が1つで行える変換ケーブル。有線LANポートがない機器でも、安定してネットワークに接続できます。持ち歩く荷物を減らせるので、出張や旅行などにもオススメ。

本製品は、ノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを急速充電しながら、有線LAN接続できる変換ケーブル。ポートが限られた機器でもPD給電をしながら安定したデータ通信を行えます。

LANポートを搭載していない機器でも、安定した高速ネットワーク通信が可能です。カテゴリ6、カテゴリ5e、カテゴリ5、カテゴリ3に適合しています。

MACアドレスのパススルーに対応。接続されているデバイスのMACアドレスを直接外部に転送できるので、セキュリティーが厳重な環境でも 簡単にアクセスできます。

通信＋常時給電が可能なので、受付端末やPOSレジなども業務端末にも安心して使用できます。

OS標準のドライバが自動的にインストールされるため、接続後すぐに使用が可能です。

