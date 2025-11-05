ＮＰＢエンタープライズは５日、６日から、ひなたサンマリンスタジアム宮崎で実施する「侍ジャパン宮崎強化合宿」、また１１月１５、１６日に東京ドームで開催する「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本 ＶＳ 韓国」において、侍ジャパン公式グッズを販売すると発表した。詳細は以下の通り。

【場所】ひなたサンマリンスタジアム宮崎 場外 ＳＡＭＵＲＡＩ ＰＡＲＫ 特設テント

東京ドーム 場外 ２２ゲート前特設テント、場内各グッズショップ（一部除く）

【営業日時】

▼ひなたサンマリンスタジアム宮崎

１１月６〜１１日午前９時〜午後４時、１２日午前９時〜午後１時。

※９日はチーム休養日のため営業なし。１０日は午後１時より広島と練習試合（入場無料）。※チームの練習状況により、営業時間を変更する場合あり。

▼東京ドーム

１１月１３日午後３時〜午後７時。

東京ドーム ２２ゲート前特設テントのみ営業

１４日（金）午後０時〜午後７時。

東京ドーム ２２ゲート前特設テントのみ営業

１５、１６日午後０時〜午後１１時（場内店舗は開場後〜７回裏終了）

東京ドーム ２２ゲート前特設テント、場内各グッズショップ（一部除く）