1990年代によみがえった“オモロかわいい”原付

1990年代のバイクシーンでは、新しい流行が数多く巻き起こりましたが、いわゆる“ネオクラシック”タイプの人気過熱も、こうした新時代のムーブメントのひとつでした。ヤマハ「SR400」の大ヒット、イタリア製の旧式スクーターであるピアッジオ「ベスパ」のブーム、往年のレジャーバイクが再評価され中古価格が高騰するなど、その実例は挙げればキリがありません。

【再現度高い？】これが元祖「ベンリィCL50」です（写真で見る）

そんなネオクラシック・ブームも後半に差し掛かったころ、1997年にホンダが発売した“オモロかわいい”モデルが「ベンリィCL50」という原付バイクです。このベンリィCL50、実は1967年に全く同じ名前で発売されたバイクの“リメイク版”という位置づけでした。

オリジナル版のベンリィCL50は、警察にもよく配備されていた実用バイクの「ベンリィCD50」をベースに、オン・オフ兼用の「スクランブラー」タイプに仕立てたモデルでした。エンジンは「スーパーカブ」などと同系統の4サイクルOHCユニットで、当時としては高い出力を発生。変速ギアにはロータリー式を採用しており、高レベルな実用性を持ちつつ、野山を軽快に走って楽しむことができる多才なバイクでした。

オリジナル版の生産終了から、25年近い歳月を経て甦った新しいベンリィCL50は、1997年時点の現行ベンリィをベースとしながら、限りなく“旧車風”な味わいの1台でした。フレーム色は黒のほか鮮烈な赤、青の3種類があり 、セミロングシートやニーグリップラバー付きのガソリンタンクを装備。そしてスクランブラーモデルの特徴であるアップマフラーも備え、クラシカルな雰囲気をうまく演出していました。

よく似たモデル「50S」とは何が違った？

決して派手ではないものの、バイク好きなら必ず「おっ！」と関心を惹かれるモデルだった新ベンリィCL50。オーナーだった40代男性は、街やコンビニで何度か声をかけられて、「これ50ccですよ」と明かすと、「えっ!?」とよく驚かれたと振り返ります。それほど、スタイリングとしては”原付離れ“していたということでしょう。



「ベンリィCL50S」の前年・1996年に発売されていた「ベンリィ50S」（画像：ホンダ）



一方で少々ややこしいのが、このリメイク版CL50の登場前年に、同じベンリィシリーズから「50S」という、非常によく似た派生モデルが発売されていることです。

一見すると「なぜ同じようなモデルが？」と思うほど似ている2台ですが、前述のとおり、先にベンリィをクラシカルに仕立てたモデルとして作られたのが、1996年発売のベンリィ50Sです。こちらは新CL50のようにオン・オフ兼用ではなく、あくまで舗装路中心のオンロードユースのモデルでした。

つまり、50Sをオン・オフ兼用にアレンジしたバージョンが、新しいCL50というわけですが、これは60年代のベンリィCD50と、オリジナル版のCL50の関係性と同様であると言えるでしょう。

そもそもスクランブラーは、オンロード車で未舗装路も走れるようにユーザーがそれぞれ改造を加えていったことから発展したスタイルなので、新CL50は成り立ち的にも“本格派”と見ることができました。

しかし新CL50は、当然ながら50Sよりマニアックな存在でもありました。ベンリィ50Sは2007年の生産終了まで、10年以上にわたるロングセラーとなりましたが、一方の新CL50は一足早く、2001年に絶版となっています。

クラシカルな原付として、より理解しやすい50Sの陰に隠れがちな新CL50ですが、その作り込みや成り立ちを考えると、やはり“オモロかわいい”1台だったなと、筆者は改めて感じます。

新ベンリィCL50は、発売時のメーカー希望価格が19万5000円でしたが、現存数の少なさからか、2025年現在では中古車市場で50万円を超えることも珍しくありません。それだけ、現行のバイクにはない魅力が詰まった1台といえるでしょう。