モデルでタレントの益若つばさが韓国での写真をアップし、反響を呼んでいる。

５日までにインスタグラムで「韓国 つば私服」と書き始め、コーディネートを紹介。「お仕事の合間に弾丸で韓国旅！ＰＯＰＴＥＥＮ時代からのお友達の羅ゆみちゃんと久しぶりに再会！嬉しいー！一緒に美味しいご飯屋さんやお洋服屋さん、ホットなスポットを回ったよー！ゆみちゃんありがとー！」とつづり、現地で撮影した自身の姿を複数枚披露。ブラウンのトップスにミニスカートと二―ハイソックスを合わせ、太ももがチラリとのぞくショットをシェアした。

さらに「生肉大好きなんでユッケはマストで。。タッカンマリも美味しいし、サムギョプサルも美味しかったー！カンジャンケジャンを食べなかったのが心残りです、、。笑 あと最近改めて気づいたのが、私、海苔がめっちゃ好きだわ。子どもの頃から狂ったように海苔食べてたわ。そして、謎のピンクのラーメン買いました、、。怖い。誰か一緒に食べませんか、、、？笑」と、韓国で堪能した食事を紹介した。

この投稿にファンからは「とてもおしゃれで可愛いすぎて素敵」「ものすごく似合っていますしとてもおしゃれですし、可愛いです！」「美しい」「かわち〜」「ニーハイも似合ってる」「似合いすぎてて眼福です」「つーちゃんが世界一メロいよ」といった声が寄せられている。