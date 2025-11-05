うちに嫌がらせするのは誰？ 郊外に引っ越して3ヶ月、平穏な日々が崩れていく／この街の誰かに嫌われています
『この街の誰かに嫌われています』（グラハム子/KADOKAWA）第1回【全15回】
子どもの小学校入学を機に、郊外の住宅地に引っ越してきた平川家。1児の母である平川里奈は、近所のママ友や町内会の人たちとも良好な関係を築き、穏やかな日々を過ごしていた。そんなある日、公園で子どもを過剰に怒鳴りつける見知らぬママに注意してから、植木の破壊や落書きなど、誰かからの嫌がらせが始まる。里奈は公園で口論したママを犯人だと疑い証拠をつかむために奔走するが、事態は思わぬ方向へと転んでいく――。悪質すぎる嫌がらせの犯人は一体誰なのか？ 閑静な住宅地を舞台に、ミニマルな人間関係の異質さを描いたサスペンスセミフィクション『この街の誰かに嫌われています』を好評につき再連載いたします。
■プロローグ
■変な隣人
