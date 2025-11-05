歌手ホールジー（３１）が３日、前夜のライブ後、朝６時まで救急治療室にいたことを明かした。自身のインスタグラムストーリーで「昨夜の公演後、朝６時までＥＲにいたの。軽度の緊急医療だったけど、今は元気で今夜もステージに立つわ」と報告。体調に配慮してペースを調整する可能性があることも伝えた。



【写真】ステージで熱唱するホールジー

ホールジーはマサチューセッツ総合病院の医師や看護師に感謝を述べ、「これまで出会った中で最高のチーム」と称賛。画像診断スタッフや搬送チーム、患者対応スタッフにも感謝の言葉を贈り、「今夜もロックしよう！」と意気込みを見せた。



「バック・トゥ・バッドランズ・ツアー」の一環として、ボストンのＭＧＭミュージックホール・アット・フェンウェイで２夜連続公演を行っており、今回の体調不良の詳細は明かされていない。



なお、ホールジーは２０２２年に全身性エリテマトーデス（ＳＬＥ）と希少なＴ細胞リンパ増殖性疾患と診断されており、９月には化学療法を受けたことをＴｉｋＴｏｋで報告。「新しいポートを設置して、また数回の化学療法を終えたところ」と語っていた。



クリーブランド・クリニックによると、化学療法用ポートは胸部の静脈に接続される小型の埋め込み型装置で、採血や薬剤投与を針なしで行える。



（BANG Media International／よろず～ニュース）