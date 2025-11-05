細田守監督（58）の最新アニメーション映画「果てしなきスカーレット」（11月21日公開）のジャパンプレミアが5日、都内で行われ、吹き替え声優を務めた女優の芦田愛菜（21）と俳優の岡田将生（36）が出席した。

芦田演じる中世の王女・スカーレットが、目の前で殺された父の復讐（ふくしゅう）のため、迷い込んだ「死者の国」を旅する物語。この日は“スカーレット”色のライトに染め上げられた上野・東京国立博物館の2階のバルコニーに芦田と岡田が登場し、会場を沸かせた。

芦田はビジューがちりばめられた華やかなドレス姿を披露。「一生懸命声を演じたスカーレットがどんなふうにみなさまに受け止めていただけるのかという緊張もありつつ、楽しみです」と胸を躍らせた。

同作が第82回ベネチア国際映画祭の「アウト・オブ・コンペティション部門」に選出され、「世界の方々に見てもらえるのは純粋にうれしい」としみじみ。そのうえで「各々さまざまな死生観がある。見終わった後に“あなたはどう思った？”とか、共有したくなる作品だと思うので、ぜひ世界のたくさんの方の解釈や感想を伺ってみたい」と語った。

細田作品の大ファンだという岡田は、今作が長編アニメ声優に初挑戦。「今日やっと日本のみなさんに見てもらえること、本当にうれしいです」と柔らかな笑みを浮かべた。

スカーレットと共に旅をする現代の日本人看護師・聖（ひじり）を演じるにあたり、「監督が1から教えていただいて、監督と共に聖という役を作り上げた」と明かした岡田。数多くのスタッフが制作に携わっていることに触れ、「代表として立っていることを今改めて考えると少し緊張してしまうんですけど、代表してこの映画の素晴らしさを皆様に分かって頂けるよう、これからも頑張っていきたい」と力を込めた。