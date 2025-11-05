ボートレース戸田の「第14回マスターズVSルーキーズ・マンスリーBR杯」は予選2日間が終了して、6日に予選最終日を迎える。マスターズ組、ルーキーズ組から、それぞれ得点率上位6人ずつが7日の準優勝戦に駒を進めることができるが、注目はルーキーズ組の堀越雄貴（26＝東京）だ。

2日目は4R1号艇だった堀越。インからコンマ11のスタートを踏み込んだが、それを上回るコンマ09のスタートを決めた5コースの中辻崇人に捲られて2着。「中辻さんが出てくるのは想定内でした。冷静にインで残せたのは良かったです」と前向きにレースを振り返った。

2日目終了時点で得点率はルーキーズ組で6位と準優勝戦進出推定ボーダー付近につけている堀越。「スタートがしやすいし、足のバランスは取れています」と相棒33号機の反応は現状でも上々だ。それでも、「レース道中でバテる感じがあるので外周りなどしっかり合わせたい。やれることを精いっぱい頑張ってやります」。8月に2連続で予選突破に成功した地元の平和島以来、今年3回目の準優進出へ気合はみなぎっている。臨戦態勢を万全にして、3日目5号艇の2R、2号艇の8Rで魅了する。