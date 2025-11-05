中学生のとき、好きな女の子の命が奪われた…事件の一部始終を目撃していた男の思いもよらない告白／爆弾
『爆弾』（呉勝浩、さの隆/講談社）第6回【全8回】
【漫画】『爆弾』を第1回から読む
ささいな傷害事件で警察に連行された中年男。スズキタゴサクと名乗るその男は「10時に秋葉原で爆発がある」と予言すると、直後に秋葉原の廃ビルが爆発。さらに男は「ここから三度、次は1時間後に爆発します」と続け――。呉勝浩氏による原作小説は『このミステリーがすごい！』（宝島社）、『ミステリが読みたい！』（早川書房）の2大ランキングで1位を獲得。2025年10月31日には山田裕貴、伊藤沙莉、染谷将太、渡部篤郎、佐藤二朗ら豪華キャストによる映画が公開。爆弾魔の悪意に戦慄するノンストップミステリー『爆弾』のコミカライズをお届けします。
映画『爆弾』
2025年10月31日（金）より全国公開
出演：山田裕貴 伊藤沙莉 染谷将太 渡部篤郎 佐藤二朗
原作：呉勝浩『爆弾』（講談社文庫）
監督：永井聡
公式サイト：https://wwws.warnerbros.co.jp/bakudan-movie/
