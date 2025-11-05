生産量日本一に輝いた鹿児島のお茶をより多くの人に知ってもらおうと鹿児島市でイベントが始まりました。県産の緑茶は輸出も好調で今年の輸出額は過去最高になる見通しです。



鹿児島市で5・6日開かれている「かごしまお茶まつり」。多くの人に「かごしま茶」を知ってもらおうと県茶業会議所が開いています。



会場には、県産茶の販売や手もみ茶の実演など30を超えるブースが軒を連ね、100円でお茶を楽しめる百円茶屋は多くの人でにぎわっていました。





(ブラジルから)「おいしい」(訪れた人)「すごく甘くてツルツルといけるぐらいの美味しさでびっくりした」(訪れた人)「家では慌ただしく飲むが、ゆっくり飲めるのは幸せ」焙煎仕立てのほうじ茶も味わえます。(県茶生産協会・田原良二会長)「生産農家が元気づいたし、鹿児島が日本一になったということでお茶の中心は鹿児島という気持ちを生産者が持ってこれから栽培していくのでは」一方、海外で広がる抹茶ブームを受けて、県内からの緑茶の輸出額が2025年は、過去最高になる見通しです。長崎税関・鹿児島税関支署によりますと、緑茶の輸出額は、2025年6月までの上半期で1億5200万円と最も高かった2021年を上回るペースで伸びているということです。(鹿児島税関支署・井上健統括審査官)「最近、粉末状の輸出も増えているので、貿易額も増えていくのではないか。そういった期待感から最高になるのでは」世界中でお茶といえば「かごしま茶」と言われる日も、そう遠くないかもしれません。