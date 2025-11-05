広島テレビ放送

　６千人以上が犠牲となった阪神淡路大震災から３０年がたちました。最愛の息子を亡くした母親は、今も震災に遭った人たちの支援を続けています。今回兵庫県を訪れ、また新たな出会いがありました。

　広島から兵庫県へ向かう加藤りつこさんです。音楽コンサートを計画し、会場の下見に訪れました。

■加藤りつこさん
「場所が場所だけにね、気持ちもちょっと落ちるかもしれないけど」

　３０年前、この地で一人息子を亡くしました。

■加藤貴光さん映像
「こんな世の中では人間せっかく言葉がしゃべれるのにもったいないではないか」

　加藤貴光さんは、神戸大学の学生でした。国連職員として世界平和に貢献するのが夢でした。

　１９９５年１月１７日。未明の阪神・淡路を襲った大震災。大学２年生だった貴光さんは暮らしていたマンションの下敷きになり、亡くなりました。

■加藤りつこさん
「（神戸大学に合格して）念願叶ってよっしゃっていったときに亡くなったわけですから、それがむごくて・・・」

　絶望に沈んだりつこさん。支えたのは、貴光さんからもらった手紙でした。

■貴光さんの手紙
「私はあなたから多くの羽を頂いてきました。私はこの翼で大空へ飛び立とうとしています」

■加藤りつこさん（2018年）
「心が折れて、もう死んでしまいたいと何度も思いましたけど、あなたを母にしてくださった神様にってあの子はここまで言ってくれているのに、私がこんなことじゃいけない」

　前を向きはじめたりつこさん。震災に遭った人たちの支援を始めました。

　被災者の支援と貴光さんの志が、大きな輪となります。

　２０１８年、貴光さんの名前を冠した平和を願うチャリティーコンサートが立ち上がりました。

■りつこさんと米田さん
「ちょっと（来るのが）早かったです」
「いえいえ」

　コンサートの開催に協力した、米田和正さんです。震災から３０年。節目のコンサートは、貴光さんがかつて暮らしていた街で開くことになりました。提案したのが、米田さんです。

■米田和正さん
「貴光さんが亡くなられた場所が（会場の）夙川公民館から１００メートルくらいしか
　離れてないんですよね。加藤さんにお会いしたときに提案してみたら、それはという風に喜んでくださったんで、これはやらなきゃと思って」

　会場を見るのはこれが初めてです。

　約２００席のホール。どんなコンサートにするか、胸が高鳴ります。

■加藤りつこさん
「立派ですね」
「いよいよだな。いよいよですね」

　開催は１２月２０日。貴光さんの誕生日です。

■加藤りつこさん
「あと２か月ちょっと。頑張らないと、と思って私も。頑張ろうという気になりました、今。気持ちがちょっとはやってます」

　この日、りつこさんに新たな出会いがありました。


■りつこさんと真衣子さん
「あーーーー！まいちゃん！」
「ママ！」

　翻訳家の高松真衣子さん。貴光さんが発表した英語のスピーチを、真衣子さんが日本語に訳してくれました。

■りつこさんと真衣子さん
「ありがとう来てくれて」
「ママ～元気だった？」
　
　２人が実際に会うのは、この日が初めてです。貴光さんとは同世代の真衣子さん。メールのやりとりをするうちに「ママ」と呼び、慕うようになりました。

　真衣子さんが翻訳した貴光さんのスピーチが残っています。

■貴光さんのスピーチ（真衣子さんの翻訳音声）
「日本は今や世界のリーダーの一員です。自分の利益だけを追いかける時代はもう終わりました。これからは相手の利益を大切にするべきです。それが日本の課題であり、責任だと思います」

　こんなスピーチをする青年はどんな両親に育てられたのだろう。そんな思いを募らせ、りつこさんとの出会いが実現しました。

■高松真衣子さん
「３０年前と今のテーマもあまり変わらないっていうか、そこに驚きもあるし気づきもありましたし、大事に扱わないといけないと思いましたし、すごく責任を感じました、実は」

　貴光さんが繋いだ、新たな絆です。

　西宮市には、貴光さんの存在を感じられる場所があります。商業施設に飾られているのは、貴光さんの手紙を写した陶板です。

■加藤りつこさん
「久しぶりに来て、ああ一生懸命まだここで頑張ってくれてると思うとなんかほっとしました。会いに来られてよかったなって」
「貴光に恥じないように、貴光の思いにね。やっぱり恥じないように頑張るよって。私がいま何をすべきかって考えたときに落ち込んでなんかいられないし、もう気持ちが落ちることはないです」

　震災から３０年。いまもなお、亡き息子を思い母親は前を向き続けます。その思いが大きな輪となり、慰霊の地で実を結ぼうとしています。

