鹿児島の秋の風物詩のひとつといってもいいかもしれません。鹿児島市の百貨店で北海道物産展が始まり、新鮮な海の幸やスイーツを求め多くの人が訪れました。



鹿児島市の山形屋で5日から始まった「北海道の物産と観光展」。



初出店13社を含む120社が参加し、北海道土産の定番「白い恋人」や海産物に肉など、約2800の品が並びます。山形屋は全国の百貨店などで開かれる北海道物産展の中で36回の売り上げ日本一を誇ります。 今回の売り上げ目標は9億6000万円です。





こちらは初出店のクロワッサンベーグル店。北海道産の小麦やバターを使用しています。1番人気の「発酵塩バター」を試食した人は。(試食した人)「バター味を試食したが、コクがあってバターの香りが口に広がって美味しくて買ってしまった」(登島凜アナウンサー)「毎年長い行列ができている札幌農学校。今年は山形屋で初めての実演販売が行われている」山形屋が物産展で特に力を入れるのが実演販売。今回は40社にものぼります。(訪れた人)「焼きたてとあるので温かいうちに食べられるの珍しいなと。活気があってついつい吸い寄せられて列に並んじゃう」創業53年の老舗料理店からは、海の幸をふんだんに使った弁当がずらり！ホタテやカニ、イクラがのった贅沢な一品をいただきます。(登島凜アナウンサー)「いただきます。肉厚で歯ごたえ抜群。甘みが強くてご飯ともよく合う」(訪れた人)「海鮮系を買いたくてきた。いろいろあって迷う。6000～7000円くらい買っちゃった」(山形屋食品統括部・島田竜二部長)「旬の北海道、新しい北海道、定番の北海道を楽しんでいただければ」北海道の物産と観光展は11月26日まで開かれています。