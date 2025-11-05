「60-60でもやらないと勝てなくないか？」MVP最終候補の大谷翔平をMLBアナリストらが絶賛 ボンズ超えも「可能性ある」
来季は開幕から二刀流で奮闘してくれるだろう(C)Getty Images
現地時間11月3日、全米野球記者協会（BBWAA）によるリーグ最優秀選手（MVP）の最終候補が発表され、ナ・リーグでは、ドジャースの大谷翔平がフィリーズのカイル・シュワバー、メッツのフアン・ソトとともにノミネートされた。もし受賞すれば、3年連続4度目の快挙となる。
昨季メジャー史上初の「50-50（50本塁打＆50盗塁）」をやってのけた大谷は、今季も勢いが止まらない。中でも打者としては、打率.282、55本塁打、102打点、20盗塁、OPS1.014と好成績をマーク。投手としても6月中旬から復帰し、14先発で1勝1敗、防御率2.87、WHIP1.04、62奪三振を記録した。
この活躍を踏まえ、賛辞を送っているのは、エンゼルス時代に共闘していた元同僚のクリス・ヤング氏だ。自身がアナリストを務めるMLB公式ネット局『MLB Network』の番組内では、「もう全てをやり尽くしたという領域だと思う。彼がまだやっていないことは何だろう？」と問いかけている。
さらに、「同じリーグの選手は何をしなければならないのか？『60-60（60本塁打＆60盗塁）』でもやらないと勝てないんじゃないか？」と強調。「盗塁もするし、本当に何でもこなす。来季、彼がまだ成し遂げられていない何を成し遂げるのか、非常に興味深い。本当に魅力的だ」と熱弁していた。
また番組内では、同局アナリストのトム・ベルドゥッチ氏が大胆な見解をコメント。「バリー・ボンズ氏のMVP7度受賞も抜くか？」との質問に対し、「はい。こんなことを言うときが来ると思わなかったが…可能性はある」と答えた。この予言が現実のものとなる日も、そう遠くないかもしれない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]