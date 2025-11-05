サクラクレパスは、クーピーペンシルシリーズから新製品「クーピーペンシル 36色セット（ブック型ケース入）」を11月下旬から販売を開始する。

同商品は、金銀を含むバランスの良い36色を配色し、多彩な色表現を可能にしたセット。軽量で薄型のブック型ケースは持ち運びに便利で、A4サイズのスリムな設計にウレタン仕切りを施すことでクーピーをしっかり固定、立てたまま本棚に収められ、収納性にも優れている。洋書や、絵本のようなパッケージデザインは、親から子へのプレゼントや、イラストを趣味とする大人向けのギフトとしても最適で、「携帯性・デザイン・色数の豊富さ」などに優れ、実用性とデザイン性を両立させた。



「クーピーペンシル 36色セット（ブック型ケース入）」

［小売価格］4180円（税込）

［発売日］11月下旬

サクラクレパス＝https://www.craypas.co.jp