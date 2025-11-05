

「マイタック おなまえラベル 強力タイプ」

ニチバンは、繰り返し行う洗濯・乾燥でもはがれない「マイタック おなまえラベル 強力タイプ」を、11月10日から発売する。

子どもの服や持ち物、作業着やユニフォームといった衣類の名前付けには、アイロンで接着するラベルがよく使われている。しかし、洗濯や乾燥を繰り返すうちにラベルがはがれてしまい、貼り直しや買い直す手間がかかっていた。耐久性の高いラベルを求める消費者の声に応えて、「マイタック おなまえラベル 強力タイプ」を開発した。





同製品は、アイロンで使用して貼り付けることで強力に接着し、約150回の洗濯・乾燥に耐えることができる（同社調査による）手書きラベル。耐久性に優れ、洗濯乾燥機やドライクリーニングでも使用できる。ラベル自体に粘着性があり、アイロン使用前に仮止めも可能となっている。

子どもの入園入学時や、介護施設に衣類を持ち込む時など、衣類への名入れが必要な場合に便利だとか。

製品特長は、アイロン接着によって、約150回の洗濯・乾燥に耐えることができる。家庭用洗濯乾燥機をはじめ、業務用乾燥機やドライクリーニングでも使用できる。洗濯乾燥の使用回数が多い子どもの衣類、介護などの施設、作業着やユニフォームへの名入れに最適となっている。

ラベル自体に粘着性があるため、アイロンで接着を行う前に仮止めできる。アイロン使用時の補助用のあて板入りとのこと。





ラベルには薄く肌触りの良い生地を使用している。油性お名前ペンを使用できる。白、桃、青の3色、用途に合わせて選べる3サイズを用意している。

［小売価格］748円〜1430円（税込）

［発売日］11月10日（月）

ニチバン＝https://www.nichiban.co.jp