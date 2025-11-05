防災関連の商品も初登場、全国から約2000点の商品を取りそろえ「お歳暮」商戦スタート【新潟】
今年もお歳暮商戦がスタートです。新潟市のデパートでギフトセンターが開設されました。
新潟伊勢丹のギフトセンターで開かれた出陣式。全国から約2000点の商品を取りそろえました。ビールやハムなどの定番商品に加え、今年力を入れているのはル レクチエ。三条市や加茂市など去年よりも生産地を増やしました。
また、こちらの『にいがた防災備蓄食セット』は初登場。お粥やライスクッキーなど新潟産のものを集めました。
■訪れた人
「親戚に食べ物だがまだ決まっていない。見ていいのがあれば。」
■新潟伊勢丹 三崎敬店長
「1年間のお客様同士の感謝の気持ちをしっかりとお届けする。『ありがとう』それから『翌年もよろしくお願いします』というふうな気持ちをしっかりと届けられるようなお歳暮ギフトにしていきたい。」
新潟伊勢丹のギフトセンターは、5日・6日は会員限定、7日から一般販売が始まります。
