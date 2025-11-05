2025年11月6日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年11月6日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
よいことをするならさり気なく。人知れず評判になるはず。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
あなたの感性にぴったりの店を発見。初めての道を歩いてみて。
10位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
まことしやかに流れるうわさは要注意。すぐに信用しないこと。
9位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
対人面が不安定に。親しげな態度を見せる人には注意してみて。
8位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
弱気でいると幸運を逃しそう。自分を励ますことがポイントに。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
お金や物を大切にすると金運アップ。1円でも粗末にしないこと。
6位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
トラブル解決の吉日。思い切った手段に出るのが秘訣（ひけつ）。
5位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
無駄遣いに注意を。お金と一緒にツキも逃げていきそう……。
4位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
好奇心を大切に。心のおもむくまま行動すると好結果につながるはず。
3位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
懐かしい友人に絵はがきを。手描きの絵を添えると友情が復活するかも。
2位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
人気運が盛り上がる日。謙虚になればさらに運気アップ！
1位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
自分らしさを発揮しよう。万事が好ペースで進展する予感。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)