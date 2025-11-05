なか卯が展開する丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、11月12日午前11時から、「温たま明太クリームうどん」を販売する。

「温たま明太クリームうどん」は、なか卯自慢のうどんだしとホワイトクリームソースを合わせたうどんに、博多明太子と“こだわり卵”の温たま、きざみ海苔、青ねぎをトッピングした商品となっている。

店舗で毎日丁寧に煮出している、鰹や昆布の旨みが詰まったうどんだしに、北海道産生クリームを使用したホワイトクリームソースを合わせた。具材をクリームうどんに混ぜて食べると、クリームソースのやさしい味わいに温たまのまろやかさや明太子のピリ辛さが加わり、濃厚な風味を楽しめる。冷え込みが増すこれからの季節にぴったりな、コクたっぷりの温かいうどんを堪能してほしい考え。

また、明太子とクリームソースの濃厚クリーミーな味わいをシンプルに楽しめる「明太クリームうどん」も販売する。

ぜひこの機会に、近くのなか卯の店舗や家庭で、「温たま明太クリームうどん」を食べてほしい考え。

［小売価格］

温たま明太クリームうどん：並 700円／大 800円

明太クリームうどん：並 590円／大 690円

（すべて税込）

※持ち帰りが可能

※一部店舗は価格が異なる

［発売日］11月12日（水）

なか卯＝https://www.nakau.co.jp