「穏やかな時間」菊池桃子、元官僚夫と結婚記念日迎える！ プライベートショットに「仲睦まじい素敵な写真」の声
俳優の菊池桃子さんは11月4日、自身のInstagramを更新。結婚記念日を迎えたことを報告し、元官僚で夫・新原浩朗さんとのツーショットを公開し、ファンからは祝福のコメントが寄せられています。
この投稿にファンからは、「結婚記念日おめでとうございます これからも体に気をつけてください」「毎年、毎年、仲睦まじい素敵な写真をありがとうございます！」「６度目の結婚記念日、おめでとうございます」「先日は、ご夫婦で天皇陛下にも会われ、とても素敵なお着物姿でしたね。素敵な時間が流れていますね。これからも幸あれ」と、祝福の声が多く上がりました。
結婚記念日をお祝い！菊池さんは「結婚記念日。美味しい和食と穏やかな時間。旅ももっとしようと思います」とつづり、2枚の写真を掲載。1枚目には新原さんと寄り添う姿、2枚目には香川県・直島のベネッセハウス ミュージアムにある安田侃「天秘」と思われる石に2人で並んで座っている様子が収められています。どちらもリラックスした表情で、2人の間に穏やかな時間が流れていることが伝わってきます。
「秋の園遊会」にも出席菊池さんは28日にも夫婦でのツーショットをInstagramに投稿しています。この日は、天皇皇后両陛下主催の「秋の園遊会」が開かれており、2人で出席していました。菊池さんは淡いブルーの吉祥文様が施された訪問着、新原さんは黒いモーニングをそれぞれ身に着け、その場にふさわしい正装姿になっています。今後も、夫婦ショットの投稿が楽しみですね。
(文:勝野 里砂)