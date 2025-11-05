10月鹿屋市で障害者が働くチョコレートの工房兼店舗が全焼する火事がありました。設備や材料のほとんどを失ったものの温かな支援の輪が広がりチョコレート作りにむけ再び歩み始めています。



桜島をモチーフにした形のチョコレート。鮮やかなパッケージデザインが目を引きます。



このチョコレートを製造・販売しているのは鹿屋市の「kiitos」。障害者の就労を支援するNPO法人が立ち上げました。





しかし10月24日未明、店は火事で全焼。出火当時はオープン前で従業員はおらずケガ人はいませんでした。店の中を見るとチョコレートを製造していた部屋は天井がむき出しになるほど激しく燃えたことが分かります。（kiitos・大山真司代表）「機材等が真っ黒でススで汚れていて冷蔵庫の形は残っていて大丈夫だと思ったけど意外に中のほうまで煙やススがひどくて冷蔵庫も機材も使えません」設備や機材などすべてが使えなくなり従業員総出で撤去作業に追われました。少量のストックで県内外のイベントへの出店は凌いだものの製造は出来ません。そんなときに声をかけてくれる人が。（kiitos・大山真司代表）「よかったらうちの店舗を間借りでやりませんかとすぐ言ってくれた」「kiitos」の元従業員の白坂純一さん。現在は独立してチョコレートを作っていて工房のスペースを貸すことを提案してくれました。（JANCACAO・白坂純一さん）「ここがあるのはそもそもkiitosが僕にチョコレートを習わさせていただいたおかげで、僕はまだ何も返せていないので少しでも何か手伝えることがあればと思って手を挙げた」白坂さんはスペースだけでなく冷蔵庫やオーブンなども共同で使うことを提案。他にも、手を差し伸べてくれた人が。（Araheam・前原宅二郎さん）「僕らができることを考えたときに販売をする場所があったほうがいいと思って、出来ることがあればと思ったので声をかけさせてもらった」前原さんは営んでいるカフェの一角でチョコレートを販売することを提案してくれました。再建のため友人の協力でクラウドファンディングを始めると全国から多くの支援と温かい言葉が寄せられました。（kiitos・大山真司代表）「みなさんに愛されていたと思うから絶対復活させたい。NEWkiitosというチョコレートを復活させたい」多くの温かい支援を力に変えkiitosは2026年の夏頃の営業再開を目指し再び歩み始めています。