■宮脇靖知キャスター

「広島市内できょうから新たなサービスが始まりました。それを取り入れているお店のひとつがこちら。そのサービスとは、みなさんがよく使うデリバリー。ただ、そこにお得で便利な機能が加わるんです」



フードデリバリーのウォルトが5日から始めたのは、事前予約することで配達料などが無料になるサービス。かかるのは「商品代」のみです。広島市内の約100店舗が対象で、こちらの店では人気メニューの麻婆豆腐丼が890円で届きます。





■宮脇靖知キャスター「こちらの店がデリバリーで提供する麻婆豆腐丼、890円なんですけど、このお店で食べるときのメニューを見てみると、税込みで990円なんです」物価高に対応しようと、商品代は税込み890円以下にしました。この店では、店内で食べるよりウォルトで配達したほうが安くなります。■宮脇靖知キャスター「今回のサービスの狙いを教えてもらっていいですか」■ウォルトジャパン 遠間隆平さん「物価高が目立って消費者が節約志向になっている。予算や時間的にも制限のある我慢しなければいけない環境をフードデリバリーのシステムを使って彩りを加えられないか」このサービスが導入されるのは広島市が全国初で、ウォルトは今後利用できる店を広げていきたいとしています。（2025年11月5日放送）