ソフトバンクは長期契約やブロードバンドなどのセットの利用者に注力する――5日、決算会見の席上で、同社代表取締役社長執行役員兼CEOの宮川潤一氏がそう語った。

ドコモからの流入増？

宮川氏は、プレゼンテーションで、コンシューマー向けの事業では、売上高・営業利益ともに前年同期比3％増、第2四半期だけで7％増と、好調だったことを紹介

競争環境での状況として、前日4日にNTTドコモの決算説明会で、他社への流出が増えたことが明らかにされたことを踏まえ、宮川氏は、MNPでの流入は順調だったとし「（ドコモ内では、攻めてきた他社とは）ソフトバンクだろうと言われている気がします」と、手応えを見せる。

ただ、短期で解約するユーザーが増えたとし、「契約を獲得する効率からすると非効率」と説明する。

その上で「後半戦（下期）はブロードバンドや電気、カードなどとセットで利用されるお客さまへ注力したい」と説明し、長期契約あるいはソフトバンクの複数サービスを利用するユーザーを「優良顧客」として優遇する方針を示した。

宮川氏は、「効率の悪いところを修正したいことが根底にある。MNP（携帯電話番号そのままで他社に移行できる番号ポータビリティ）を使い超短期で解約する人などに対し、（長期で利用する人と）同じ獲得インセンティブをかけて、契約を獲得することはおかしい」と解説。たとえばドコモからソフトバンクへMNPで乗り換えたとしても、割引などを享受しつつ、すぐ解約する契約がそれなりの割合に存在することを示唆して、改善する意向を示した。

さらに今後は、契約の獲得数にこだわり続けるよりも、複数のサービスを使い、解約率が低く、継続期間も長い、いわゆるロイヤリティの高いユーザーにこそ「本当にお金をかけたい。多少、獲得数が減った程度では慌てない体制を構築する（宮川氏）とした。