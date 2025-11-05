コムアイ、法律婚したくない理由告白 パートナーとのスタンスについても言及
【モデルプレス＝2025/11/05】アーティストのコムアイが、11月4日放送の日本テレビ系バラエティー番組「上田と女がDEEPに吠える夜」（毎週火曜よる11時59分〜）に出演。自身の事実婚について語った。
【写真】第1子の隣で胎盤を食すコムアイ
2023年にパートナーで映画監督・文化人類学者の太田光海氏との間に第1子が誕生したコムアイ。この日のスタジオトークで、コムアイは現在の太田氏との生活について「『事実婚されてますよね？』と聞かれたら『そうです』って答えるんですけど、自分たちの本当のスタンスは違って、妻とか夫ではない」と告白。コムアイは「（自分たちは）恋人同士のつもりなんです。同棲しているカップルに子どもがいるみたいな。でも法律婚したくないっていうのは明確にあるかも」と考えを明かした。
法律婚したくない理由を聞かれると「1番大きいのは姓を変えたくない。私も変えたくないし、パートナーに変えても欲しくない」という。「相手もその名前でずっと生きてきてそのままでいたら良いじゃんって思います」と話すコムアイ。また「妻だからこれやらなきゃいけない、旦那だからこれやってほしいなって、それが制度より重いと思っていて。軽く見ちゃいけないなって」と語った。
コムアイは2023年3月に自身のInstagramを通じて第1子の妊娠を発表。同年7月に子の父である太田氏のInstagramを通じて出産を報告した。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】第1子の隣で胎盤を食すコムアイ
◆コムアイ、パートナーの太田光海氏とは「恋人同士のつもりなんです」
2023年にパートナーで映画監督・文化人類学者の太田光海氏との間に第1子が誕生したコムアイ。この日のスタジオトークで、コムアイは現在の太田氏との生活について「『事実婚されてますよね？』と聞かれたら『そうです』って答えるんですけど、自分たちの本当のスタンスは違って、妻とか夫ではない」と告白。コムアイは「（自分たちは）恋人同士のつもりなんです。同棲しているカップルに子どもがいるみたいな。でも法律婚したくないっていうのは明確にあるかも」と考えを明かした。
◆コムアイ、法律婚したくない1番の理由告白
法律婚したくない理由を聞かれると「1番大きいのは姓を変えたくない。私も変えたくないし、パートナーに変えても欲しくない」という。「相手もその名前でずっと生きてきてそのままでいたら良いじゃんって思います」と話すコムアイ。また「妻だからこれやらなきゃいけない、旦那だからこれやってほしいなって、それが制度より重いと思っていて。軽く見ちゃいけないなって」と語った。
コムアイは2023年3月に自身のInstagramを通じて第1子の妊娠を発表。同年7月に子の父である太田氏のInstagramを通じて出産を報告した。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】