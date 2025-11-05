5日の石川県内は、穏やかな秋晴れの一日となりました。そんな中、白山白川郷ホワイトロードでは、紅葉が見頃を迎えています。



髙槌 七海 アナウンサー：

「ホワイトロードにある国見展望台に来ています。こちらでは紅葉が見頃を迎えています」



石川県と岐阜県を結ぶ白山白川郷ホワイトロード。



標高1100メートル地点の展望台から見える景色は、赤や黄色に色づいた木々が山一面を覆っています。

ことしは、9月に気温の高い日が続いた影響で紅葉のピークが遅くなり、ここ1週間で一気に紅葉が進んだということです。



一方、標高1400メートル地点まで上がると…



髙槌 七海 アナウンサー：

「こちら、栂の木台駐車場です。足元には、5センチほどの雪が積もっています。そして、紅葉のピークは少し過ぎているように感じられますが、奥に見える雪化粧をした白山とのコントラストがとてもきれいです」



3日、4日と2日続けて降った雪が、地面を白く覆っていました。

訪れた人は：

「久々に来たんですけど、きれいですね、すごい。感動しました」

「来る時、ゆっくり走ってきました。ほんと素晴らしい」

「ここのホームページに雪山と紅葉の写真が載ってて、これは行かねばと」

「紅葉に包まれたみたいな感じで」

「新緑ももちろんいいけど、やはり紅葉が一番いいかな」



また、標高の低い白山自然保護センター中宮展示館あたりは、まだ色づきはじめ。

サルたちも、紅葉を待ちわびているようでした。



白山白川郷ホワイトロードは、11月10日まで全線通行可能で、期間いっぱいは紅葉も見頃だということです。