相手を思ってがんばる女のコって可愛い♡ Ray読者に聞いた「片思いエピソード」をご紹介！

恋をして幸せだった瞬間、片思いに悩んだ日々といった恋愛あるあると、Ray読者の恋の思い出をぎゅぎゅっと濃縮してお届け。今回は、酸いも甘いも詰まってる「片思いの思い出」を調査しました！ときめき不可避な恋のエピソードにニヤニヤ注意です♡

酸いも甘いも詰まってる片思い 恋愛で1番楽しく、苦しい時期が片思い。その両方をリアルな思い出を語ってもらいました。相手を思ってがんばる女のコって可愛い！

Topic 好きな人は有名人？！ Y・O さん（大学4年） 「芸能活動をしている男性に片思い中の私。お仕事で何度か会い、用事があって連絡先を交換してから一気に友だちの関係性になりました。 毎日なんでもないことで連絡を取ったり、行きたい場所があれば一緒にお出かけもしています！ でもその上でいくつかルールが。LINEで連絡をするときは既読がついたらすぐにメッセージを消す。 カメラロールにカレの写真を残さないように注意。もし仕事の公の場で会うことがあっても当然名前は呼ばず、必要以上に近づかない。会話は最低限にし目もあわせないように。 片思い中の気持ちを隠しながらも、みんなにバレないようにこっそり会う関係が秘密を共有してるみたいでドキドキが倍増しちゃってます！」

Topic 真冬の図書館で忘れられない瞬間 Y・N さん（大学1年） 「告白はされなかったけど、毎日LINEしてたぶん両片思いだった高校の頃の男友だち。 冬の期末テスト前に図書館で一緒に勉強してると、相手が離席して戻ってきたと思ったら、後ろから急に私のほっぺに温かい飲み物を当てて『飲みな♡』って！ 今思い出してもきゅんとする思い出です♡」

Topic 片思いとは...＝自分磨きチャンス！ R・K さん（大学2年） 「私は今、海外に住んでいる人に片思い中♡ 3ヵ月に1度、日本に来るから正直、両思いになるのは難しそうってわかってる。 でも彼の住む国の言語を1日2時間しっかり学んだり、自分磨きをがんばってカレにふさわしい女性になるために努力をしています！ 好きな人のことは簡単に嫌いにはなれないからこそ、今は好きな気持ちをエンジンにして努力する。この恋が終わっても成長できていれば無駄じゃない！ がんばる！」