約370万円！ トヨタ新「最小・SUV」がスゴイ！ 43馬力UP＆スポーティな「GRS」もアリ！ 1.5リッター「直3」搭載の「アイゴX」伊国に登場

トヨタ新「最小・SUV」！

トヨタのイタリア法人は2025年9月23日、トヨタ最小のハイブリッド車（HEV）「アイゴX（クロス）ハイブリッド」を現地で発売しました。

アイゴXは、Aセグメントに属するコンパクトモデルで、欧州では「ヤリス」よりもひと回り小さなエントリーカーに位置づけられています。

スポーティなGRSもイイ！

【画像】超カッコいい！ これが トヨタ新「最小・SUV」です！ 画像で見る（48枚）

初代は「アイゴ」として2015年にデビュー。2021年のフルモデルチェンジでSUVテイストを強めたクロスオーバーへと進化し、アイゴXとして再出発しました。

パワーユニットは従来、1リッター直列3気筒ガソリンエンジンのみでしたが、新たに導入されるのが今回発表されたHEVです。欧州Aセグメント初のフルHEVで、1.5リッター直列3気筒ガソリンエンジンにモーターと駆動用バッテリーを組み合わせています。

システム全体の最高出力は116馬力。従来のガソリン車比で43馬力向上し、0-100km／h加速も10秒未満と俊敏性を高めています。

ハイブリッドシステムはヤリスおよび「ヤリスクロス」と同様のものを採用していますが、バッテリーの配置を工夫するとともにフロントオーバーハングを76mm延長し、居住空間および荷室容量への影響を最小限に抑えるパッケージングを実現しました。

エクステリアはヘッドライトやバンパーなどをHEV専用デザインとし、先進性を強調。また、スポーティな仕立てのグレード「GR SPORT」も用意され、専用エンブレムやブラック加飾、専用サスペンションなどで個性を際立たせています。

コックピットはメーターがHEV専用の液晶メーターを採用するほか、パーキングブレーキの電動化も特徴です。

ボディカラーはホワイト、ブラック、ブラウン、グレーといった定番はもちろん、パープル、グリーン、マスタードイエローなど鮮やかなカラーも設定され、個性を引き立てています。

グレード体系および価格は標準仕様が2万850ユーロ（約370万円）、「ICON」が2万3350ユーロ（約410万円）、「Premium」が2万4950ユーロ（約440万円）、GR SPORTが2万5950ユーロ（約460万円）です。

標準仕様については2026年2月末登録分までを対象に2900ユーロ（約50万円）引きのプロモーションが実施されており、その期間中は実質1万7950ユーロ（約320万円）からとなっています。