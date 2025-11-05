岩田剛典主演『金髪』が『東京国際映画祭』で観客賞
『第38回東京国際映画祭』（TIFF）のクロージングセレモニーが5日、都内で開催された。
【全身ショット】綺麗…華やかな装いで登場した斎藤工＆福地桃子ら
コンペティション部門の観客賞はダンス＆ボーカルグループ・三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典が主演する映画『金髪』が受賞した。坂下雄一郎監督が登壇したが、名前を“さかもと”と間違えられてしまうハプニングが。坂下監督は「名前は坂下です」と冒頭で訂正しながら「このような大きな映画祭で広く観客の皆様に受け入れられたことをすごく光栄に思います。作品を作って、また上映できるよう、これからも励んでいきたいと思います」と誓っていた。
TIFFは世界から監督や俳優、映画関係者などが集まるアジア最大級の国際映画祭。今年は先月27日から今日5日まで10日間の開催で、上映本数は184本だった。
■コンペティション部門の受賞一覧
東京グランプリ／東京都知事賞：『パレスチナ36』
審査委員特別賞：『私たちは森の果実』
最優秀監督賞：アレッシオ・リゴ・デ・リーギ監督／マッテオ・ゾッピス（『裏か表か？』）、チャン・リュル監督（『春の木』）
最優秀女優賞：福地桃子／河瀬直美（『恒星の向こう側』）
最優秀男優賞：ワン・チュアンジュン（『春の木』）
最優秀芸術貢献賞：『マザー』
観客賞：『金髪』
【全身ショット】綺麗…華やかな装いで登場した斎藤工＆福地桃子ら
コンペティション部門の観客賞はダンス＆ボーカルグループ・三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典が主演する映画『金髪』が受賞した。坂下雄一郎監督が登壇したが、名前を“さかもと”と間違えられてしまうハプニングが。坂下監督は「名前は坂下です」と冒頭で訂正しながら「このような大きな映画祭で広く観客の皆様に受け入れられたことをすごく光栄に思います。作品を作って、また上映できるよう、これからも励んでいきたいと思います」と誓っていた。
■コンペティション部門の受賞一覧
東京グランプリ／東京都知事賞：『パレスチナ36』
審査委員特別賞：『私たちは森の果実』
最優秀監督賞：アレッシオ・リゴ・デ・リーギ監督／マッテオ・ゾッピス（『裏か表か？』）、チャン・リュル監督（『春の木』）
最優秀女優賞：福地桃子／河瀬直美（『恒星の向こう側』）
最優秀男優賞：ワン・チュアンジュン（『春の木』）
最優秀芸術貢献賞：『マザー』
観客賞：『金髪』