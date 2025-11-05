俳優・舘ひろし（７５）がデビュー５０周年を記念したポップアップショップをビームスカルチャート高輪（１１月１２〜２４日）で開催すると５日、発表した。

舘は１９７５年にロックバンド「クールス」のボーカルとして「紫のハイウェイ」でデビュー後、数多くのＴＶドラマ・映画などに出演。「あぶない刑事」シリーズ等で俳優としての名声を確立する一方、ミュージシャンとして「朝まで踊ろう」「泣かないで」など多くのヒット曲を発表している。

ポップアップショップでは、昔からの盟友である写真家の長濱治氏、キングレコード、石原音楽出版社協力のもと、保管されている膨大なアーカイブの中から、デビュー当時から最近の貴重な写真を厳選、展示するとともに、本人がセレクトした５種類の写真（直筆サイン入り・額装・各５０枚限定・シリアルナンバー入り）を限定販売する。

舘は「デビューから５０年ですか…。好き勝手に生きてきた気がしますが、石原（裕次郎）さんや、渡（哲也）さんとの出会いがあって、今の私があります。また、今回の展示の中にある、カメラマンの長濱治さんとの出会いも若い時の自分に大きな影響をもたらしてくれました。ファンの皆様、私と関わってくださった全ての方々に感謝しております」とコメントした。