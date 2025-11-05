【nana’s green tea福袋2026】“和ポップ”な限定セット！

抹茶好きに大人気の「nana’s green tea」から、創業25周年を記念した特別な福袋が登場！2026年版は、人気イラストレーター・アオタケ エリコさんによる描き下ろしグッズと、抹茶や和スイーツをたっぷり詰め込んだ豪華なセット。\5,400セットと\8,900セットの2種類があり、それぞれ約1.8倍～1.9倍相当のアイテム入り。11月20日（木）12:00からオンライン予約がスタート。

アオタケエリコ描き下ろし♡和ポップな限定デザイン



2026年福袋の魅力は、なんといっても人気イラストレーター・アオタケ エリコさんによる描き下ろしグッズ。

「和ポップ」をテーマに、抹茶を楽しむ人物や鶴のイラストをあしらったデザインは、遊び心と上品さが共存。

抹茶ラテを手に笑顔を浮かべる男性や、抹茶ソフトにときめく女性など、日常の“お茶時間”を軽やかに彩ります。

ブランドの象徴「茶鶴」をモチーフにした鶴のイラストは、和の中にモダンなエッセンスを感じる特別仕様です。

\5,400と\8,900の2種類！お得感たっぷりの福袋内容



\5,400セット

nana’s green tea福袋2026は、\5,400セットと\8,900セットの2タイプ。どちらもギフトカードや限定グッズが入った豪華な内容です。

約1.8倍相当のお得さ！

内容：トートバッグ風呂敷ランチマット/かや織ふきん/宇治煎茶＆ほうじ茶ティーバッグ（各5個）/抹茶＆ほうじ茶フィナンシェ（各2個）

ドリンク＆パフェギフトカード各2枚/360KYUSU \1,000offチケット

\8,900セット



約1.9倍相当の満足度！

内容：グリーントートバッグ/そば猪口、まめ皿、キャニスター缶/お茶2種、焼き菓子、海老かきもち/ギフトカード計8枚＋\1,000offチケット

どちらも使うたびに心がほっとする“和のぬくもり”を感じるラインナップです。

予約・受け取りはオンラインでスマートに



福袋の予約は【11月20日（木）12:00～】オンライン限定で受付スタート。店頭受取か宅配便配送を選べ、事前決済または店頭支払いが可能です。

おひとり様4個まで予約でき、予定数に達し次第終了となるため、早めのチェックが安心。また、11月5日（水）からはテイクアウト利用者限定で、福袋のイラストを使った特製ステッカーのプレゼントも♡

なくなり次第終了なので、ファンの方はお早めに。

抹茶の香りとともに、特別な一年を



和の心とポップな遊び心が融合した「nana’s green tea福袋2026」は、見て使って癒される特別なセット。

日々のティータイムを豊かにしてくれるアイテムが詰まっており、自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったりです。

香ばしいお茶と焼き菓子、華やかなイラストアイテムで、2026年の始まりを穏やかにスタートしてみませんか？