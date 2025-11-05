日本製鉄が６月に完全子会社化した米鉄鋼大手ＵＳスチールは４日、新たな中長期の経営計画を発表した。

付加価値が高い高級鋼の生産設備の新設や老朽設備の更新などで総額１４０億ドル（約２・１兆円）を投じる。このうち買収時に米政権と約束した１１０億ドルの投資は２０２８年末までに行い、営業利益の押し上げなどにより３０年に年３０億ドル相当の投資効果を見込む。

日鉄の森高弘副会長は５日の決算記者会見で、「ＵＳスチールの問題は過少投資を長年続けてきたことにあり、投資を実行することは極めて有効だ」と述べ、収益向上に自信をみせた。

計画では、ＡＩ（人工知能）の普及により需要拡大が見込まれるデータセンター向け変圧器や電気自動車用モーターの材料となる「電磁鋼板」の生産能力を高める。このうち、変圧器用の高級鋼「方向性電磁鋼板」は、ＵＳスチールのアーカンソー州の製鉄所内に設備を新設し、２８年以降の量産開始を目指す。

米国は「高付加価値な鉄鋼の世界最大の市場」（森氏）で、日鉄の高い技術力を生かして現地の生産技術を高める。

また、インディアナ州のゲーリー製鉄所で自動車用向け熱延設備や高炉を改修する。ペンシルベニア州のモンバレー製鉄所では、製鉄の工程で生じる副産物を、セメント原料などにリサイクルする設備を新設する。これらの投資により全米で１０万人を超える雇用の維持と創出を目指す。

一方で日鉄は５日、２６年３月期連結決算の最終利益（国際会計基準）が６００億円の赤字（前期は３５０２億円の黒字）になる見通しだと発表した。８月時点の予想から赤字額が２００億円拡大する。日鉄の決算に反映されるＵＳスチールの業績を見直したためで、森氏は「２６年度は相当回復する」との見通しを示した。