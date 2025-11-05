これからの気象情報です。

6日は一部でにわか雨がありそうです。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越に広く濃霧注意報が発表されています。



◆11月6日(木)の天気

・上越地方

昼ごろまでは晴れるでしょう。

ただ、夕方からは雲が厚くなり、弱い雨の降るところがありそうです。



・中越地方

沿岸部は、秋晴れが続くでしょう。

一方、山沿いでは傘マークはありませんが、夕方以降にわか雨のところがありそうです。

最高気温は18℃前後の予想です。



・長岡市と三条市周辺

朝から青空が広がる見込みです。

最高気温は20℃くらいまで上がるところが多く、日中は日差しが暖かく感じられるでしょう。



・下越：新潟市周辺と佐渡

日差しが降り注ぎますが、夜は雲が広がりやすく雨がぱらつくところがありそうです。

最高気温は、5日(水)と同じくらいになるでしょう。



・下越：村上市から聖籠町

午前中は、濃い霧の出るところがあるでしょう。

午後は各地で晴れますが、沿岸部は風が出やすくなりそうです。



◆風と波

下越と佐渡では、次第に北風が強まるでしょう。

波の高さは、各海域とも0.5m、のち1mの予想です。



◆紅葉情報

山沿いでは見ごろのところが多くなっているほか、平地でも色づきが進んでいてまもなく見ごろを迎えそうです。



◆週間予報

7日(金)は、変わりやすい天気でにわか雨のところがあるでしょう。

8日(土)日中は、日差しが届いても空気がヒンヤリとしそうです。

9日(日)・10日(月)は冷たい雨が降り、風が強まるところもあるでしょう。



今夜は『スーパームーン』です。しっかり防寒をしてぜひ空を見上げてみてください。

また、6日(木)午後はにわか雨のところがありそうです。お出かけの際は空模様の変化に注意ください。