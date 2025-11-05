今夜は夜空見上げて「スーパームーン」週末の天気は？【これからの天気(5日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
6日は一部でにわか雨がありそうです。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越に広く濃霧注意報が発表されています。
◆11月6日(木)の天気
・上越地方
昼ごろまでは晴れるでしょう。
ただ、夕方からは雲が厚くなり、弱い雨の降るところがありそうです。
・中越地方
沿岸部は、秋晴れが続くでしょう。
一方、山沿いでは傘マークはありませんが、夕方以降にわか雨のところがありそうです。
最高気温は18℃前後の予想です。
・長岡市と三条市周辺
朝から青空が広がる見込みです。
最高気温は20℃くらいまで上がるところが多く、日中は日差しが暖かく感じられるでしょう。
・下越：新潟市周辺と佐渡
日差しが降り注ぎますが、夜は雲が広がりやすく雨がぱらつくところがありそうです。
最高気温は、5日(水)と同じくらいになるでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
午前中は、濃い霧の出るところがあるでしょう。
午後は各地で晴れますが、沿岸部は風が出やすくなりそうです。
◆風と波
下越と佐渡では、次第に北風が強まるでしょう。
波の高さは、各海域とも0.5m、のち1mの予想です。
◆紅葉情報
山沿いでは見ごろのところが多くなっているほか、平地でも色づきが進んでいてまもなく見ごろを迎えそうです。
◆週間予報
7日(金)は、変わりやすい天気でにわか雨のところがあるでしょう。
8日(土)日中は、日差しが届いても空気がヒンヤリとしそうです。
9日(日)・10日(月)は冷たい雨が降り、風が強まるところもあるでしょう。
今夜は『スーパームーン』です。しっかり防寒をしてぜひ空を見上げてみてください。
また、6日(木)午後はにわか雨のところがありそうです。お出かけの際は空模様の変化に注意ください。
6日は一部でにわか雨がありそうです。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越に広く濃霧注意報が発表されています。
◆11月6日(木)の天気
・上越地方
昼ごろまでは晴れるでしょう。
ただ、夕方からは雲が厚くなり、弱い雨の降るところがありそうです。
・中越地方
沿岸部は、秋晴れが続くでしょう。
一方、山沿いでは傘マークはありませんが、夕方以降にわか雨のところがありそうです。
最高気温は18℃前後の予想です。
・長岡市と三条市周辺
朝から青空が広がる見込みです。
最高気温は20℃くらいまで上がるところが多く、日中は日差しが暖かく感じられるでしょう。
・下越：新潟市周辺と佐渡
日差しが降り注ぎますが、夜は雲が広がりやすく雨がぱらつくところがありそうです。
最高気温は、5日(水)と同じくらいになるでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
午前中は、濃い霧の出るところがあるでしょう。
午後は各地で晴れますが、沿岸部は風が出やすくなりそうです。
◆風と波
下越と佐渡では、次第に北風が強まるでしょう。
波の高さは、各海域とも0.5m、のち1mの予想です。
◆紅葉情報
山沿いでは見ごろのところが多くなっているほか、平地でも色づきが進んでいてまもなく見ごろを迎えそうです。
◆週間予報
7日(金)は、変わりやすい天気でにわか雨のところがあるでしょう。
8日(土)日中は、日差しが届いても空気がヒンヤリとしそうです。
9日(日)・10日(月)は冷たい雨が降り、風が強まるところもあるでしょう。
今夜は『スーパームーン』です。しっかり防寒をしてぜひ空を見上げてみてください。
また、6日(木)午後はにわか雨のところがありそうです。お出かけの際は空模様の変化に注意ください。