元NMB48で、現在はモデル・女優として活動の幅を広げている白間美瑠さん（28）の4冊目となる写真集（秋田書店）のタイトルが『MERCI』に決定。表紙ビジュアルも公開されました。



【写真】“過去最大級の露出”に挑戦した白間美瑠さん

同作のロケ地は、エキゾチックな香り漂うリゾート地として注目を集めるベトナム・ダナン。異国情緒あふれる街並みや洗練された都市空間など多彩なロケーションを舞台に、「時を重ねることで生まれる美しさ」をテーマに撮影されました。カメラマンは、彼女の2nd写真集も手がけたND CHOW氏が務め、4年ぶりの再タッグで挑んだ意欲作となっています。



表紙に採用されたのは、素肌に透け感のあるセクシー黒レースを着た白間さん。同作で白間さんは、真っ白な砂浜が続くミーケービーチや、活気あふれるナイトマーケットといった非日常感あふれるシーンに加え、ラグジュアリーなホテル空間やプールサイドでは大人の女性らしい艶やかな姿を披露。緑深き木々に包まれた自然の中ではリラックスした素顔をのぞかせ、古都ホイアンではランタンの灯りと市場の活気に包まれ、幻想的でロマンティックな雰囲気を映し出しています。



白間史上「過去最大級の露出」に挑んだセンセーショナルなカットから、思わず心を奪われるナチュラルな表情までを余すことなく収録。大人の女性として新たな一歩を踏み出した彼女の姿が、鮮烈かつ繊細に刻まれた渾身の一冊です。



白間さんは「4冊目の写真集ということで、また一つ、大切な作品を残せることができて、とても幸せです！今回の写真集は、10月に誕生日を迎えて28歳になる私の、ナチュラルな大人の魅力が詰まった一冊です。背伸びをして無理をして大人っぽく見せるのではなく、28歳という大人の年齢だからこそ自然にあふれ出る色気や美しさ、そして無邪気さも…、さまざまな表情を楽しんでいただけると思います！」とコメントしています。



【白間美瑠さんプロフィル】

しろま・みる 1997年10月14日生まれ 大阪府出身 身長159cm 趣味サウナ、韓国 特技スノーボード、サーフィン 公式X：@shiromiru36 公式Instagram：@shiro36run