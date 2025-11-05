紅葉狩りが楽しめるスポットを紹介します。

5日午前9時ごろの妙高市『いもり池』。水面に映った〝逆さ妙高〟を見ることができる観光スポットとして知られています。



綺麗にふたつの妙高山が見え、周辺の木々も紅葉が見ごろとなっています。紅葉狩りをしている観光客も多く見られました。



■長野県から

「こんなに良い池と妙高山が素晴らしい。自然の力はすごい。」



『妙高高原ビジターセンター』によると妙高山の初冠雪は10月28日で、2024年よりも10日ほど早かったものの暖かい日が続いたため、紅葉の見ごろは今週いっぱいまでということです。