【義姉「うわぁ人生、損してる〜」】お酒飲めない！免許ナシ！私、損してる？＜第2話＞#4コマ母道場

人生半分損しているね！」この言葉をどう捉えますか？　誇張しすぎだと思うか、それとも見下されていると思うか……。「してないよ！」と返せる人もいれば「私は人生の半分も損しているのだろうか」と考え込んでしまう人もいるかもしれません。今回は、ある女性と義姉のお話です。

第2話　残るモヤモヤ



【編集部コメント】

義姉のミキさんは何かと「人生の半分以上損してる」という言葉を使います。これ以外にも、嫌味に聞こえるようなことをよく言うそうです。スズカさんはこの言葉を言われると、嫌なことを言われたと思いつつ、なぜ相手がこの発言をしたのか考えてしまうため、何も言い返すことができません。

原案・ママスタ　脚本・物江窓香　　編集・みやび