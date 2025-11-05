【義姉「うわぁ人生、損してる〜」】お酒飲めない！免許ナシ！私、損してる？＜第2話＞#4コマ母道場
「人生半分損しているね！」この言葉をどう捉えますか？ 誇張しすぎだと思うか、それとも見下されていると思うか……。「してないよ！」と返せる人もいれば「私は人生の半分も損しているのだろうか」と考え込んでしまう人もいるかもしれません。今回は、ある女性と義姉のお話です。
第2話 残るモヤモヤ
【編集部コメント】
義姉のミキさんは何かと「人生の半分以上損してる」という言葉を使います。これ以外にも、嫌味に聞こえるようなことをよく言うそうです。スズカさんはこの言葉を言われると、嫌なことを言われたと思いつつ、なぜ相手がこの発言をしたのか考えてしまうため、何も言い返すことができません。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
第2話 残るモヤモヤ
【編集部コメント】
義姉のミキさんは何かと「人生の半分以上損してる」という言葉を使います。これ以外にも、嫌味に聞こえるようなことをよく言うそうです。スズカさんはこの言葉を言われると、嫌なことを言われたと思いつつ、なぜ相手がこの発言をしたのか考えてしまうため、何も言い返すことができません。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび