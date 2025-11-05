11月5日は津波防災の日です。大津波警報が発表された想定で、鹿児島市で避難訓練が行われました。



(館内アナウンス)

「大津波警報が発表されました」



(記者)

「大津波警報が発表されました。今、ホテルの館内にいた方は、こちらに2階の方に避難していきます」



避難訓練が行われたのは、津波避難ビルに指定されている鹿児島市鴨池新町のアートホテル鹿児島です。大津波警報が発表された想定で、近くの歯科医院のスタッフも避難。およそ20人の参加者は、ホテルスタッフの誘導で入口から階段を上り、避難ルートを確認しました。





(訓練に参加したアートホテルの従業員)「自分がパニックにならず、お客様を落ち着いて誘導できるか？本番は大事」（訓練に参加した歯科医院のスタッフ）「最近、特に地震が多いので、いざという時にこういう声掛けをして、みんなで迅速に行動しようというと共通意識を持つようにしています」鹿児島湾直下を震源とする大地震が起きた場合、鹿児島市内では、地震発生から13分後に最大3.4mの津波が到達すると想定されています。(鹿児島市危機管理課・脇田浩任課長）「地震や津波が発生した際に、自宅や職場、学校などでそれぞれ、どのような行動をとるべきか？どこに避難すべきか？考えるキッカケにしていただいて、いざという時の行動につなげていただきたい」アートホテル鹿児島のように3階建て以上で24時間避難できる津波避難ビルは鹿児島市内に68か所あります。家族や職場で、日頃から避難場所や避難ルートを話し合っておくことが命を守る第一歩です。